En las efemérides del 13 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1939. Nace Eduardo Jozami

Nace Eduardo Jozami. Abogado, periodista y profesor universitario, militó en el PC en los años 60. Dirigió la revista Confluencia entre 1973 y 1974 y fue detenido antes del golpe militar. Pasó preso toda la dictadura. Más tarde se radicó en México y regresó en 1987. Fue electo concejal en 1993 y diputado nacional cuatro años más tarde. En 2000 asumió como subsecretario de Vivienda de la Ciudad. Dirigió el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”. Entre otros libros, publicó la biografía Rodolfo Walsh, la palabra y la acción, en 2006. En 2020 fue designado al frente del área de derechos humanos en el Ministerio de Defensa. Murió el 27 de septiembre de 2024, a los 84 años.

1941. El nacimiento de Paul Simon

En Newark, Nueva Jersey, nace Paul Simon. El cantante saltó a la fama en los 60 en dúo con Art Garfunkel. Luego continuó con su carrera en solitario hasta el presente. Destaca su disco Graceland, de 1986, en el que participaron músicos africanos.

1972. Comienza la odisea de los rugbiers uruguayos en los Andes

El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se pierde en los Andes. Había despegado un día antes de Montevideo con destino a Santiago de Chile. Los pasajeros eran un equipo de rugby y sus familiares. El mal tiempo obligó a hacer una escala en Mendoza, de donde la aeronave despegó para no llegar a destino. El avión se estrelló en plena Cordillera y pasaron 72 días hasta que fueron rescatados los sobrevivientes. Se salvaron 16 de los 45 tripulantes. Debieron practicar antropofagia para sobrevivir. Tres de los rugbiers salieron a buscar ayuda y tras haber cruzado kilómetros de nieve pudieron encontrar a un arriero chileno, a través del cual se pudo contactar a las autoridades y rescatar al resto de los sobrevivientes.

1980. Nobel de la Paz para Pérez Esquivel

Desde Oslo llega el anuncio del Premio de Nobel de la Paz para Adolfo Pérez Esquivel. La noticia cae como un mazazo en la Argentina de Videla, ya que pone en primera plana de los diarios del mundo las violaciones a los derechos humanos. Pérez Esquivel tiene 49 años, es arquitecto y está al frente del Servicio de Paz y Justicia. Recibió el galardón el 10 de diciembre de 1980.

1981. Muere Antonio Berni

Fallece a los 76 años el más importante artista plástico de la Argentina en todo el siglo XX: Antonio Berni. Nacido en Rosario, en su obra mostró la pobreza. Creó personajes como Ramona Montiel y Juanito Laguna, que aparecen en varios de sus cuadros de contenido social.

2010. El rescate de los mineros chilenos

33 mineros son rescatados sanos y salvos de la mina San José, a 30 kilómetros de Copiapó, en el norte de Chile, después de haber pasado 68 días bajo tierra. El 5 de agosto habían quedado atrapados a 720 metros de profundidad por un derrumbe. Hasta el 22 de agosto, 17 días después del accidente, no hubo certeza de que estuvieran vivos: ese día logran comunicarse con el exterior a través de un papel con un mensaje escueto que se volvería célebre: "Estamos bien en el refugio los 33". La única manera de encarar el rescate fue cavar un pozo para poder introducir una cápsula, a través de la cual sacarlos. Fue lo que se conoció como Operación San Lorenzo. Diez minutos después del comienzo del 13 de octubre, el primer minero, Florencio Ávalos salió a la superficie. La cápsula los sacó de manera individual, de a uno por hora, en medio de la atención mundial, hasta terminar con el jefe de turno, Luis Urzúa, el último en salir.

2014. Fallece Antonio Cafiero

A los 92 años muere Antonio Cafiero, la figura de más larga trayectoria en las filas del peronismo. Acompañó a Perón al frente del Ministerio de Comercio en su segunda presidencia, siendo su ministro más joven. Luego de la proscripción, fue ministro de Economía, en pleno impacto del Rodrigazo. Encabezó la renovación peronista en los 80 y fue electo gobernador de Buenos Aires en 1987. Al año siguiente lo derrotó Carlos Menem en la interna presidencial. Más tarde fue senador nacional.

2016. Adiós a Dario Fo

En Milán muere el dramaturgo y actor Dario Fo. Tenía 90 años. En 1997 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Entre sus obras destacan Mistero Bufo y Muerte accidental de un anarquista. Un grupo de extrema derecha saboteó la representación de Mistero Bufo en el Teatro San Martín, en 1984, en plena primavera democrática. Fo había viajado a Buenos Aires para la puesta en escena. “Hay quienes nunca entenderán nada. Lo que yo hago aquí ya fue hecho en iglesias y nadie lo consideró irreverente. Si molesta a alguien es a los que especulan con la religión para impedir todo progreso social”, declaró esa noche.

Además, es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres; y en la Argentina es el Día del Psicólogo, en recuerdo del Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, celebrado en Córdoba en 1974.