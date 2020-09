Día del Niño: se vendieron más juguetes que en 2019

Las ventas de juguetes por el Día del Niño treparon apenas 1,3 por ciento interanual, según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. No obstante, la mejora no alcanzó a las pymes ya que, según informó CAME, en esos comercios minoristas se registró una caída de 20,8 por ciento, siendo de 20,5 por ciento en el caso puntual de los juguetes.

La CAIJ informó que las ventas de juguetes y juegos estuvieron impulsadas por las promociones y financiaciones bancarias. "A pesar de haber tenido un muy buen desempeño en estos últimos días tanto en el canal físico como en el online, las ventas apenas lograron alcanzar los niveles de 2019 en la temporada del Día del Niño", señaló la CAIJ en un comunicado.

La cámara agregó que "los descuentos del 30 por ciento y cuotas con tarjetas del Banco Nación y el Banco Ciudad, además del aumento de transacciones con el Programa Ahora 12 que permitió financiar en 3, 6, 12 y 18 cuotas, ayudaron a dinamizar ventas de juegos y juguetes para el Día del Niño".

Respecto a los medios de pago más utilizados, el Programa Ahora 12, prorrogado y extendido a las ventas online a partir de la articulación con la Secretaría de Comercio Interior, logró transacciones en más de 1.240 puntos de venta de juguetes en todo el país, duplicando su participación como forma de pago y explicando el 70 por ciento de las ventas con tarjeta de crédito en cuotas.

La cámara observó que "al no estar totalmente desarrollado el canal online y las dificultades de las operaciones a distancia, no se pudieron maximizar las ventas totales por las restricciones en el AMBA, como la prohibición de abrir los sábados en CABA y el hecho de no haber estado autorizado el ingreso de clientes en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires".

Asimismo, la cámara indicó que "en los últimos días se desaceleraron las ventas en localidades que retornaron a Fase 1 en provincias del norte argentino".

El presidente de la CAIJ, Emmanuel Poletto, afirmó que en cuanto a lo que resta del año "existen buenas expectativas para la industria nacional de cara a la temporada de fin de año". "El objetivo es producir a pleno y ampliar la escala de producción con miras a mejorar la competitividad para aumentar exportaciones y recuperar mercado interno impulsando nuevas formas de comercialización en canales online", concluyó.

CAME, en cambio, informó una caída de las ventas minoristas del 20,8 por ciento en promedio este año frente a igual fecha de 2019, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "El ingreso familiar quedó muy afectado por la pandemia; la pérdida de ingresos por la cuarentena determinó la menor compra de unidades en las familias ", indicó CAME en el informe elaborado a partir del relevamiento de 1000 comercios de las ciudades capitales del país, realizado durante viernes y sábado.

Según la entidad, las ventas de los comercios también se vieron afectadas porque "los grandes supermercados ya desde principio de agosto lanzaron generosas ofertas para captar la venta". Por otro lado, observaron que "las largas colas que se hicieron en las puertas de los negocios, llevaron a muchos a desertar de la compra y dejarla para la semana". Asimismo, las ventas online tuvieron su público, pero sobre todo en las grandes ciudades donde se estima que el 30 por ciento se realizó por esa vía.

El ticket promedio este año rondó los 990 pesos, apenas 10 por ciento por encima del 2019 (900 pesos). Según CAME, "la caída y la menor compra de unidades por familia explica que en términos reales las ventas hayan bajado tan fuerte".

Todos los rubros medidos cayeron: consolas y videojuegos (-34,1 por ciento), libros (-27,8), artículos deportivos (-22,6), indumentaria y calzado (-21,9), juguetería (-20,5), artículos electrónicos (-14,8), rodados (-11,8) y artículos de computación y celulares (-8,8 por ciento).

La entidad comercial observó que "el efecto ingresos y las tarjetas endeudadas pegó fuerte en el rubro Consolas, Accesorios y Videojuegos, que están entre los artículos más costosos", y como ejemplo el informe citó una consola de juegos que se vende a 70 mil pesos.

En el caso puntual de los juguetes, CAME aseguró que el rubro registró una caída de 20,5 por ciento, "en parte porque fue de los ramos donde más afectó la competencia de los hipermercados". En las últimas semanas, las jugueterías habían pedido abrir sábado y domingo como excepción, para poder concretar ventas que habitualmente se realizan en los últimos días, pero la restricción se mantuvo.