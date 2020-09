El dióxido de cloro sigue a la venta en Internet

A pesar de las advertencias del Ministerio de Salud de la Nación sobre los graves riesgos de consumir dióxido de cloro, el compuesto químico se comercia en diversas páginas de internet y puede conseguirse libremente a través de la plataforma Mercado Libre. Con un costo promedio que apenas supera los mil pesos por litro, el peligroso producto se vende acompañado de un "PDF para sacar todas las dudas". Este domingo, el Ministerio pidió responsabilidad a las y los comunicadores y llamó a difundir información relacionada a los riesgos del compuesto.

Dos litros a 2.250 pesos, con envío gratis, es la oferta que puede conseguirse en los sitios de venta online de dióxido de cloro (CDS). En Mercado Libre, las estrategias para vender el producto son diversas. Un vendedor de Córdoba lo ofrece con discreción: los envases aparecen en imágenes junto a gemas o algún fenómeno intergaláctico, mientras que el vendedor garantiza que su producto "mata hongos, bacterias y virus".

Ante cada pregunta, responde que las instrucciones son enviadas por correo electrónico una vez comprado el producto: "Todas esas dudas te las vas a sacar cuando leas los adjuntos en PDF que enviamos con la compra". Según indica el vendedor, el compuesto fue trabajado "con un ingeniero químico" y "creería" que se trata de la misma fórmula utilizada por "un médico suizo". En realidad, el médico es alemán y se llama Andreas Kalcker, un supuesto científico que echó a rodar el mito del CDS para prevenir la covid-19.

En Buenos Aires, "Gonzales2712", vendedor con domicilio en Villa Luro, lo asegura sin vueltas: su dióxido, de marca "DGONZALES", sí está hecho con la fórmula de Kalcker. Este vendedor, que cuenta con el sello de "MercadoLider" y al que Mercado Libre califica como "uno de los mejores del sitio", se encarga de dar consejos sobre el modo de uso del compuesto: "Tenés que tomar quince mililitros por día máximo", informa "Gonzalez2712" a un comprador, mientras que a otro le asegura que del producto "tranquilamente pueden tomar dos personas".

En los últimos días un hombre de cincuenta años, residente de la localidad jujeña de San Pedro, y un niño neuquino de cinco años , quien no tenía covid - 19 , fallecieron luego de haber tomado dióxido de cloro y se investiga si esa fue la causa de sus muertes.

"Exhortamos a las y los comunicadores a actuar con responsabilidad en este delicado momento que vive la humanidad", advirtió en este sentido la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, mientras que este domingo Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, pidió "a todos los actores relevantes" difundir información "sobre el peligro de consumir CDS". El Ministerio de Salud ya había alertado que el uso de este compuesto no está autorizado ya que "no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso". A las advertencias del Ministerio, también se sumaron las de la Sociedad Argentina de Pediatria , la ANMAT y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).