El Barcelona se deshace de Abidal, un viejo enemigo de Messi

El Barcelona anunció este martes la salida de su secretario técnico, Eric Abidal, tras alcanzar un acuerdo para rescindir el contrato que unía al francés con el club. Vale recordar que el ex defensor había protagonizado un duro cruce con Lionel Messi en febrero pasado, durante uno de las tantas conmociones que vivió el club catalán en lo que va de año.

Si el lunes era el propio Abidal quien comunicaba al entrenador del primer equipo, Quique Setién, su destitución tras la debacle de Lisboa (2-8 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League), este martes fue el propio ex futbolista culé quien dejó de pertenecer al club.

"El club expresa públicamente su agradecimiento a Eric Abidal por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana, y le desea suerte y éxitos en el futuro", afirmó el Barcelona en un escueto comunicado.

El polémico episodio entre Abidal y Messi se retrotrae hasta inicios de febrero, cuando el Barcelona hacía poco que se había hecho con los servicios de Setién tras despedir a Ernesto Valverde post eliminación en la Supercopa de España (2-3 con Atlético de Madrid en semifinales).



"Con Valverde muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho. La relación entre el entrenador y el vestuario fue buena, pero hay cosas que puedo oler", había disparado Abidal en referencia a la mala relación entre el plantel y el por entonces saliente DT.

Tras las palabras del francés, Messi recogió el guante y publicó en su cuenta de Instagram: "Habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas. No me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman".

Este martes, mientras la continuidad de Messi en Cataluña está más inestable que nunca, el Barcelona le hizo un guiño al rosarino.