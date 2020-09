Gimnasia y Esgrima La Plata reconoce la lucha en derechos humanos de Rosa Bru

Al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición forzada y posterior asesinato del estudiante de periodismo Miguel Bru, producida el 17 de agosto de 1993 en La Plata, Raíces Triperas y Frente Popular Gimnasista --dos agrupaciones que participan de la vida política del Club Gimnasia y Esgrima La Plata--, presentaron ante la comisión directiva de la entidad una solicitud para declarar socia honoraria a Rosa Schonfeld de Bru, la madre del joven que batalla desde hace 27 años contra el olvido y por la aparición del cuerpo de su hijo.

“A partir del doloroso proceso de lucha y reclamo de justicia por la desaparición forzada de Miguel Bru, Rosa Schonfeld ha marcado un camino insoslayable en la defensa de los derechos humanos de las víctimas de crímenes perpetrados por integrantes de diversas fuerzas de seguridad del Estado”, sostiene la presentación.

Rosa es presidenta de la Asociación Miguel Bru (AMB), una institución que desarrolla una amplia tarea en la promoción de derechos en barrios pobres de La Plata y la zona sur de CABA.

“Cuando me propusieron ser socia honoraria del club me emocioné porque yo llevé mucho tiempo a Joaquín, mi primer nieto, a la escuela de Gimnasia y a practicar fútbol en El Bosquecit’, que así se llama el predio en el que está la escuela”, contó a Página 12 Rosa Bru antes de participar en una nueva edición de la vigilia que año tras año se realiza, todos los 17 de agosto, frente a la Comisaría Novena de La Plata, el último lugar en que se vio con vida a Miguel. Esta vez tuvo un formato virtual y se transmitió a través del canal de youtube de la Asociación Miguel Bru, en el Facebook LaMiguelBru y por @TvUniversidad, con la participación de León Gieco, Estela de Carlotto, la diputada provincial Florencia Saintout y la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Andrea Varela.

“Fueron muchos años yendo allí, y obvio que me hice de Gimnasia. Antes era de Boca y hoy soy de Gimnasia”, afirmó Rosa, y aclaró que “esta es una propuesta que la tiene que tratar el club, todavía no es seguro pero igualmente es emocionante. Me honra que me hayan propuesto como socia honoraria, me emociona mucho y ojalá salga”.

El pedido, respaldado por socios plenos y vitalicios del Lobo platense, fue ingresado por la mesa de entradas del club y remarca que “la probada y enorme estatura moral que reviste la Sra. Schonfeld validan la designación que impetramos”. Según el estatuto social de la institución, “serán Socios Honorarios quienes, pertenecientes o no al Club, le hayan prestado servicios de extraordinaria importancia o que, por sus actos, méritos o virtudes públicas, puestas de manifiesto dentro o fuera de la Institución, se hayan hecho dignamente acreedores a tal distinción”.

Una fuente de la comisión directiva de la entidad confirmó la recepción de la nota, adelantó que será tratada en los próximos días y se inclinó “para el lado de la aprobación” del pedido.

Para Pedro Pianta, uno de los impulsores de la iniciativa, “Rosa y su hijo Miguel son inequívocos representante del pueblo del que se nutre Gimnasia. La lucha de Rosa enfrentando desde su humilde lugar al poder del Estado la hace merecedora de la distinción”. “Buscamos darle contenido y no banalizar esa característica que distingue a Gimnasia ente sus pares”, continuó Pianta, y añadió que “en definitiva queremos rescatar la mejor tradición gimnasista, aquella que exhibe a un humanista reconocido mundialmente como René Favaloro como un fervoroso tripero de ley”.

Las agrupaciones solicitantes ya lograron que sean declaradas socias honorarias del popular club platense tres referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora: Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Acuña de Baravalle.

“A Miguel le encantaba el fútbol, tanto jugarlo como verlo, era fanático de Boca y hacía cualquier cosa para ir a un partido de fútbol, principalmente para ir a ver a Boca. Recuerdo cuando con un amigo hicieron una bandera muy grande, y me tocó coserla a mí”, recordó su madre.

La pasión futbolera de Miguel Bru fue rescatada por el escritor platense Pablo Morosi en su libro ¿Dónde está Miguel? El caso Bru. Un desaparecido en democracia (Marea Editorial 2013). Allí se refleja que “de chico Miga heredó de su padre y de su tía madrina, María, la pasión por Boca. Cada año, María le hacía las tortas decoradas de azul y oro y nunca faltaron las pelotas y las camisetas con los colores favoritos. En la adolescencia Miguel se volvió fanático y empezó a ir a la cancha. Entre sus amigos siempre recuerdan una vez que Miguel recortó con una tijera un cartón de tetrabrick y lo dejó del tamaño y el color similares a los de una entrada y con eso logró colarse en la Bombonera en medio del acostumbrado torbellino que provoca ‘La 12’ al ingresar. En 1992 siguió la campaña xeneize. Cuando no conseguía juntar lo suficiente para ir a la cancha, le pedía prestado a su compañero de estudios Jorge Jaunarena, hincha de River. Así pudo ver la campaña de su equipo que aquel año salió campeón del Torneo Apertura después de once años de sequía. Además de ver fútbol, a Miguel le gustaba jugarlo. Era ligero y pícaro. En los campeonatos organizados en la Escuela de Periodismo participó --sin pena ni gloria-- en un equipo cuya mayor virtud era la confraternidad entre sus integrantes: ‘La resaca de Fiorito’”.

Entre otros reconocimientos a su inquebrantable búsqueda, Rosa Bru fue declarada doctora honoris causa por la UNLP y recibió el premio “Rodolfo Walsh” por su lucha en defensa de los derechos humanos. Entre tantos otros homenajes, los recuerdos se le apelotonan. Por ejemplo evocó la vez en que “me propusieron ponerle el nombre de Miguel a una escuela de Pigüé, donde Miguel nació, para la que había tres propuestas: Miguel, Rodoldo Walsh y un periodista local. Yo le dije a Néstor (su esposo) “ya el hecho de ser propuesto para nosotros es un orgullo. Y hoy la Escuela N° 5 de Pigüé se llama Miguel Bru”.

En momentos en que presuntamente la violencia institucional encarnada otra vez en la Policía Bonaerense hizo blanco en otro joven, la reflexión de Rosa se hizo sentir al citar que “hoy la lucha que lleva esa madre por Facundo hace de cuenta que no hubieran pasado 27 años y fuéramos nosotros los que estamos buscando a Miguel. Pero con una diferencia muy grande: en ese momento no teníamos toda la tecnología que hay hoy para saber todo al momento”.

“Por eso siempre mi agradecimiento va a ser tan grande a la querida ‘Escuelita de Periodismo’, hoy una hermosa facultad de La Plata. Nada hubiéramos sabido hacer sin ellos y sin el apoyo del periodismo. No me puedo olvidar que la primera nota que salió a nivel nacional fue en Página 12, el19 de septiembre del ’93. Y en ese momento dije ‘cuando Miguel se vea va a llamar a lo del vecino, se las va a arreglar para decirme que está bien’”, rememoró Rosa.

“Desde la facultad abrazamos a Rosa, a Néstor y a toda su familia y le decimos que la democracia tiene una deuda con ella, porque hoy, después de 27 años, nos seguimos preguntando dónde está Miguel”, reflexionó la decana Varela.

Y añadió que “Rosa es un símbolo que nos ha enseñado y nos enseña a luchar por los derechos humanos y contra la violencia institucional. Miguel está presente en cada uno de esos pibes y pibas estudiantes que luchan, militan y sueñan con un mundo más justo, solidario e inclusivo, que era lo que quería Miguel”.

“Veo a la madre de Facundo y están hurgueteando en una herida sin cerrar, la cual nos moviliza para luchar cada vez que hay una injusticia”, se sinceró Rosa Bru. “La abrazaría muy fuerte y le diría que no baje los brazos y que no abandone la lucha”, cerró la futura socia honoraria del Lobo platense.

La justicia determinó que Miguel Bru fue secuestrado, torturado y desaparecido en la Comisaría Novena de La Plata, ubicada en la céntrica intersección de las calles 5 y 59, el 17 de agosto de 1993. Por el hecho fueron juzgados y condenados el subcomisario Walter Abrigo y el suboficial Justo López, mientras que por encubrimiento fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y al ex oficial Ramón Ceressetto. Jamás dieron dato alguno para que el cuerpo de Miguel pudiera ser localizado. Tras casi 40 infructuosas búsquedas, Rosa Bru sigue aferrada al deseo de recuperarlo.

Charla para hinchas del Lobo

La madre de Miguel Bru participará el jueves 20 de agosto, a las 19, en la cuarta edición de “Charlas Triperas”, un ciclo organizado por socios/as de Gimnasia que vienen trabajando por un nuevo modelo de club.

Durante la charla, que se realizará mediante Zoom, Rosa Bru hablará sobre la historia de su lucha en defensa de los derechos humanos y sociales. La actividad será gratuita y abierta a todas las personas interesadas. Para inscribirse, enviar Whatsapp al 221 6129862, consignando nombre, apellido y DNI. El ID y la contraseña se enviarán 60 minutos antes del comienzo de la conferencia.