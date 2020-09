Jonathan Herrera dio positivo en el plantel de San Lorenzo

El delantero de San Lorenzo Jonathan Herrera dio positivo en coronavirus en el testeo realizado al plantel, y quedará aislado hasta que le realicen un nuevo hisopado, informó el club de Boedo.



"Jonathan Herrera arrojó resultado positivo de covid-19 en el test que se le realizó. De este modo, el delantero guardará aislamiento según criterio infectológico y posteriormente se lo volverá a hisopar. ¡Te esperamos, Jony!", publicó San Lorenzo en sus redes sociales.



Herrera, de 28 años, se encuentra bien y no presenta síntomas. El ex futbolista de Ferro Carril Oeste y Deportivo Riestra, entre otros clubes, es el segundo futbolista del equipo que contrae coronavirus luego del resultado positivo del mediocampista Luis Sequeira, el pasado 13 de agosto.



Por otra parte, el resto del plantel se entrenó en el predio de la AFA en Ezeiza, con todos los protocolos sanitarios y a la espera de la llegada de los hermanos Oscar y Angel Romero, que según le informaron a Télam arribarán desde Paraguay esta semana.



Asimismo, la novedad pasó por incorporación de Gabriel Gudiño, de reciente paso por el ascenso español, luego del vencimiento de su préstamo y los testeos correspondientes. El ex Atlético Rafaela se incorporó a la "burbuja seis", como detallaron desde San Lorenzo, y allí realizó tareas intermitentes técnicas, espacios de precisión con ejercicios físico-técnicos, aspectos tácticos del juegos, y cerró con intermitentes metabólicos.



El plantel continuará este jueves, desde las 9, con los mismos protocolos y en el mismo lugar para ponerse a punto de cara a la Liga Profesional, que aún no cuenta con fecha de regreso.