Coronavirus: reabrieron los negocios en Once

El barrio de Once comenzó este miércoles a retomar su ritmo habitual, aunque con bajas ventas y mucha gente caminando por sus calles, en una esquema acordado entre los comerciantes y el Gobierno de la Ciudad, aprobado por Nación, en el marco de una nueva etapa del aislamiento por el coronavirus.



Tal como sucedió en semanas previas en otros sectores de la Ciudad, este miércoles abrieron los locales de la zona porteña de Once, donde los comerciantes reconocieron que las ventas estuvieron "muy tranquilas" pese a que se vio mucha gente caminando cerca de la Plaza Miserere en la fría tarde porteña.



"Viene todo muy tranquilo en cuanto a las ventas. Nuestros clientes son las personas que están de paso, y al no estar permitido el transporte público hay menos gente", dijo una vendedora de un local de ropa de bebés en la avenida Rivadavia y Paso. "Estuvimos cinco meses con la persiana baja, fue muy duro", relató la mujer y explicó que pudo "subsistir gracias a la venta online" y al por mayor.



Según el esquema acordado entre los vendedores con el Gobierno de la Ciudad, y aprobado por Nación, los comerciantes podrán funcionar día por medio para evitar una alta circulación de personas y mantener el distanciamiento establecido por la pandemia de coronavirus.



Para eso, podrán abrir de 11 a 21 y, de acuerdo con la finalización del CUIT de los vendedores: si es número par están habilitados los días pares, y si es terminación impar, los días impares.



Para los clientes, en tanto, sigue vigente la medida que dispone el permiso para poder realizar una compra en los comercios según el número de DNI.

En el barrio, se vieron muchos locales cerrados sobre las calles aledañas a la Plaza Miserere, y de los comercios que estaban abiertos, algunos dejaron pasar a los clientes mientras que otros colocaron mesas en la puerta para atender manteniendo la distancia.



Luego de reabrir los negocios de la zona de Once, el viernes la medida llegará también para los locales de la avenida Avellaneda, en el barrio de Flores, que podrán volver a trabajar desde el viernes próximo, de 11 a 21, pero sin la restricción del número de CUIT.



El lunes 24 podrán reabrir los locales comerciales ubicados en los centros de trasbordo de Retiro, Liniers y Constitución, sin la restricción del CUIT y en el horario de 11 a 21.