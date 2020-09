Ángeles Sacnun: "Vamos a introducir reformas, pero manteniendo lo estructural del proyecto"

"La verdad es que lo pude ver luego porque estaba en varias cosas. Lo vi después, cuando lo reprodujeron los medios. Son detallistas, ustedes...", se rió la senadora María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, consultada en el programa #Caimialaseis que se emite por AM 750 sobre la gigantografía de sí mismo que el senador Esteban Bullrich tiene lista para cuando quiere hacer otra cosa en vez de participar del debate remoto y que no se note. Lástima que ayer se notó y ya lo sabe todo el país. Puede fallar.

Respecto del dictamen aprobado, la legisladora dijo que “fue una tarea enorme la que se llevó adelante en el plenario de comisiones. Hubo 6 reuniones por las que pasaron 50 expositores de las más variadas posiciones”.

Sacnun cree que hacia fin de mes el proyecto va a tener media sanción del Senado, probablemente la semana que viene, y le pareció "una lástima" que Juntos por el Cambio no apoye un proyecto que le parece "muy bueno".

"He escuchado decir que esto no tiene que ver con lo que les pasa cotidianamente a los ciudadanos de a pie. El lavado de activos, la trata de personas, el narcotráfico, todos delitos federales ¿no impactan en la vida de los argentinos? Impactan tanto que incluso desde un punto de vista economicista, el lavado sustrae al Estado de recursos que se pueden usar para salud, educación y vivienda y eso no lo está diciendo nadie", analizó.











Las modificaciones

La senadora confirmó en cuanto a los cambios que se van a introducir que los sorteos de las causas van a ser grabados para que sean más transparentes y que van a incorporar un párrafo en uno de los artículos para que las causas que están en trámite por delitos de lesa humanidad se mantengan en a órbita de los jueces naturales y de las secretarías que las están llevando para evitar dilaciones. "La Argentina tiene compromisos internacionales para seguir manteniendo el estándar en materia de derechos humanos que hay que respetar", dijo.