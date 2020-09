Los psicólogos pueden volver a atender en sesiones presenciales en el conurbano

El gobierno nacional autorizó la atención de psicólogos en 35 municipios de la provincia de Buenos Aires comprendidos en el Área Metropolitana (AMBA), a fin de contener los avatares de salud mental que atraviesa la población en el marco del aislamiento social por la pandemia.

La medida que implica el retorno de las terapias y sesiones presenciales (desde que empezó la cuarentena podían hacerse de manera virtual) fue tomada a través de la Decisión Administrativa 1533/2020, publicada en el Boletín Oficial, que además estipula la modalidad bajo la cual se retomará este tipo de atención, y establece los límites sanitarios que deben respetarse para evitar los contagios de covid-19.

La normativa indica que los desplazamientos de los profesionales no podrán utilizar el transporte público de pasajeros, con lo cual su actividad no es considerada como “esencial”. No obstante, podrán hacerlo con movilidad propia luego de tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, para quedar exceptuados de las restricciones.

Para dar luz verde al retorno de las sesiones presenciales, el Ministerio de Salud de la Nación presentó un informe detallado sobre el aumento de casos en el AMBA, donde se detalla que hubo un crecimiento del 31 por ciento en la demanda de ese tipo de atención en las últimas semanas de julio y primeras de agosto.

De esta manera, los municipios donde los psicólogos podrán volver a trabajar serán: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús y La Plata. También Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Apertura de comercios en la Ciudad de Buenos Aires

La medida ya estaba vigente en la Ciudad de Buenos Aires, donde a pesar de los récords de contagio de los últimos días hoy se abren nuevos comercios en circuitos de venta. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, pidió “no mezclar” los datos a nivel país con los de la Capital Federal donde, insistió, hay un “alto amesetamiento con tendencia al descenso” de la curva de contagios.

Por este motivo, aseguró que el sistema sanitario dependiente del Estado porteño “está haciendo enormes esfuerzos” para contener la pandemia y dijo “respetar” las críticas y manifestaciones de los trabajadores de la salud que denuncian el “colapso” de algunos hospitales y la falta de insumos para la atención a pacientes.

“He sido muy respetuoso de cómo cada uno vive y expresa” los problemas que atrajo la pandemia porque “las expresiones son muy importantes para mantener el equilibrio del sistema”, dijo el funcionario y aseguró que la Ciudad va a “fortalecer al máximo” el trabajo en su área.

Por otra parte, reconoció que es necesario “avanzar en un protocolo de visitas” a pacientes que se encuentren en una situación de salud muy crítica y que debido a las prevenciones sanitarias no pueden tomar contacto con sus familiares, para despedirse. “Hay que trabajar en un protocolo que contemple la posibilidad de que tengan una despedida digna y que los familiares no estén expuestos a riesgos”, declaró.