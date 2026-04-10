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Comunicación “A” 8417
El Banco Central flexibilizó restricciones al dólar para personas y empresas
La autoridad monetaria relajó controles, pero renovó la denominada restricción cruzada que apunta a las operaciones con Dólar Blue y Mep.
10 de abril de 2026 - 15:13
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Banco Central-04/11/2025
Banco Central-04/11/2025
(Jorge Larrosa)
Temas en esta nota:
Dólar
Banco Central
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