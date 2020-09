Los Chisperos y Espacio Mugica presentan "Volvimos al escenario"

A partir del sábado 22, y muy probablemente hasta fin de año, el Espacio Mugica -en coproducción con el Centro Cultural Los Chisperos-, “entreabirá” sus puertas para iniciar un ciclo cuyo nombre hablar por sí: “Volvimos al escenario”. En la modalidad streaming fuera de casa, y bajo el lema de “Hasta que vuelvan los abrazos”, ambos sitios claves para artistas populares independientes y autogestivos, pondrán logística, empuje, escenario y producción a disposición de Juan Palomino, Alfredo “Tape” Rubin, Sofía Viola y Marian Farías Gómez. Así, en ese orden, se presentará cada sábado a las 22, hasta el 12 de septiembre inclusive.

“Estos artistas y muchos más de los que irán apareciendo en este ciclo venían trabajando desde sus espacios domiciliarios con medios caseros… Por lo tanto, una vez que el gobierno de la Ciudad habilitó los streamings en lugares para tocar, empezamos a pensar que aparecía una oportunidad para atender mejor las demandas de ellos y ellas”, enmarca Patricia Malanca, cantora, letrista y coordinadora del ciclo, que también será parte el último sábado de septiembre a dúo con la cantante Bárbara Aguirre.

La unión entre el Mugica y Los Chisperos hace la fuerza porque entre ambos lugares han logrado un convenio altamente favorable para los músicos. La conjunción, es decir, entre el público de culto que en días normales sostiene Los Chisperos a fuerza de peñas de tango y folklore, stand up, muestras plásticas y las clásicas ferias domingueras como rasgo identitario; y la logística y la tecnología que aporta la sala de Piedras al 700. Esto es, un bello y cálido escenario montado con buenas luces, sonido acorde, soporte digital HD y un piano que yace quieto, a un costadito, esperando que alguien vuelva a tocarlo.

“Me convocaron para coordinar esta iniciativa y la estamos llevando a cabo con un pequeño equipo técnico que por supuesto respetará todos los protocolos sanitarios vigentes”, informa Malanca. “La idea es proponer una grilla variada, diversa e interesante destinada a un público de centro cultural, no masivo… de ese que no hace estallar taquillas, quiero decir. Buscamos mantener ese vínculo y ese calor entre artista y seguidores que es lo que hoy nos interesa, además de procurar un ingreso económico mínimo. Es importante mantener el vínculo con el público, sobre todo como para no aparecer en un escenario post pandemia habiendo sido olvidados u olvidadas”.

El debut será entonces con Juan Palomino y el espectáculo teatral-musical llamado Ocho cartas para Julio, estrenado en 2014. Se trata de un unipersonal con música en vivo escrito por Gabriel Lerman, dirigido por Daniel Berbedés, acompañado por el piano de Leandro Kalén, e inspirado en ocho esquelas que Julio Cortázar intercambió con Nito Basavilbazo, un compañero suyo del normal Mariano Acosta, que el escritor tornó personaje en su relato “La escuela de noche”. Para el próximo sábado, en tanto, el stremeador será el “Tape” Rubín, que adelanta sus intenciones ante Página/12. “Voy a proponer esta vez un recital solista en guitarra y voz, con algunas breves referencias sobre cada tema”, manifiesta el hombre. “Tengo previsto un repertorio variado en cuanto al tango, con algunos temas en lenguaje más tradicional, como 'Regin', 'Viento solo', el vals 'La calesita' y otros más... de ruptura, podríamos decir. Me refiero a 'Pegue su tren' o 'Milonguética'”, informa el guitarrista, cantante y compositor, que también prevé alguna milonga campera, una huella y un aire de vidala, “buscando un equilibrio en la diversidad”. En el caso de Farías Gómez, lo que se espera es un mix entre piezas folklóricas y tangos, matizado por anécdotas y amenizado por el piano de Paula Suárez.

La coproducción entre Los Chisperos y el Mugica propone dos modalidades de acceso a las trasmisiones online. Una es la de comprar la entrada, que oscila entre 400 y 500 pesos, a cambio del link para ingresar al sitio de Los Chisperos, por donde se emitirán los sucesivos recitales. Quienes elijan esta opción, podrán incluso interactuar con los artistas. La otra alternativa es contribuir con un “aporte solidario” desde el mismo canal. “Esto no es una solución, pero ojalá contagie la idea”, se esperanza Malanca.

“Otra cosa importante es que, como dije, por supuesto se van a respetar todos los protocolos habidos y por haber. Vamos a mostrar en vivo de qué manera gestionamos los ingresos de artistas y técnicos, tomando las temperaturas de cada uno y cada una. También va a haber una persona coordinando que se mantengan las distancias”, recalca la cantante, que esta noche estará presentando una nueva edición de Unísono, por la TV Pública. “De todas formas, la presencia de personas en el lugar del show será mínima: un solo camarógrafo para manejar dos cámaras fijas, y otra persona en el panel de control, además de los y las músicas, y un trabajador de limpieza. Sería importante que esto salga bien, porque tiene la función de contener el déficit provocado por la pandemia, en relación a una grilla artística que no puede acceder a grandes convocatorias como la de Ticket Hoy, y que también cumplen una función social, en el sentido de contener a las personas, ante el malestar y el malhumor que provoca pandemia. El proyecto de máxima es agarrarle el training y, en vez de un día por semana, hacerlo dos”. La magia chispera, como dice el spot del reencuentro, al fin llega a las pantallas.