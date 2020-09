El neozelandés del año podría ser un gato

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que está, con 40 años, entre los jefes de Estado más jóvenes del mundo, destacó este año por su dura política contra la pandemia de coronavirus. Con ella, el país de Oceanía pudo librarse de la enfermedad por completo en junio, aunque hubo un rebrote en los últimos días.

La popularidad de la joven premier la posicionó bien para el premio al neozelandés del año. Sin embargo, Ardern tiene un duro competidor. No es Russell Crowe, el popular actor, nacido en el país. Ni el director de cine Peter Jackson. Ni uno de los All Blacks, el poderoso seleccionado de rugby. No: el gran rival de Ardern se llama Mittens, un gato angora turco, de color blanco y canela, que tiene más de 50 mil seguidores en Facebook.

La gente se saca fotos con el gato y las sube a Facebook.

Mittens es el gato más popular de Wellington, la capital de Nueva Zelanda, e incluso recibió las llaves de la ciudad. Su popularidad comenzó en 2018, cuando en repetidas ocasiones era llevado a una comisaría por personas que lo consideraban un animal perdido. Entonces, uno de los oficiales decidió abrir una cuenta de Facebook para que la gente que se lo cruzara le sacara fotos y las subiera a la red social. Así, hay fotos de Mittens en bares, bibliotecas y diversos lugares públicos. El grupo se llama The Wondrous Adventures of Mittens (Las Maravillosas Aventuras de Mittens).

Hay otros candidatos al galardón, como el director general de Salud, Ashley Bloomfield; la científica Siouxsie Wiles; la diseñadora Kelly Coe; el músico Dane Rumble y el periodista Patrick Gower, entre otros. Una vez que las nominaciones concluyan, un jurado evaluará a los candidatos durante otras rondas y el ganador será anunciado el 18 de marzo del año que viene. En la última edición se premió a la actriz y directora Jennifer Ward-Lealand.

Mittens se ha convertido en la mascota de los habitantes de Wellington.

"En este año de extraordinarias circunstancias, todos somos héroes", afirmó Miriama Kamo, organizadora del premio, en un comunicado. De momento, Ardern tiene en la mira las elecciones del 17 de octubre, para las cuales parte como favorita, para revalidarse al frente del gobierno. Quizás la fecha no sea una casualidad: no faltan los que la acusan de populista.