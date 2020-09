Netflix tuvo que retractarse

Netflix corrigió la promoción global del largometraje Mignonnes debido a las acusaciones de sexualización infantil que inundaron las redes sociales en las últimas horas. “Lamentamos profundamente el diseño inapropiado usado por Guapis (N del R: tal su título en países de habla hispana). No está bien, tampoco era representativo de la película francesa que se estrenó en Sundance. Hemos actualizado las imágenes y la descripción”, aseguró la plataforma de streaming en un comunicado. La mecha se encendió el miércoles cuando desde su cuenta de Twitter circuló la siguiente sinopsis: “Amy, de once años, queda fascinada con un grupo de baile de twerking. Con la esperanza de unirse a ellas, empieza a explorar su feminidad desafiando las tradiciones de su familia”. El póster que acompañaba esas palabras mostraba a cuatro niñas con ropa ceñida y en las poses características de ese baile. El nuevo mensaje morigera el tono inicial: “Amy, de once años, intenta escapar de la disfuncionalidad de su familia entrando a un grupo de baile con mucho espíritu libre: las Guapis, integrado por chicas que empiezan a afirmar su autoestima a través de la danza”. La imagen también es otra y ciertamente más inocente. Ya no hay flashes ni contorneos en el cuerpo. Se ve al grupo de amigas, felices y a los saltos, recorriendo una calle parisina.

No es la primera vez que la N roja se enfrenta a este tipo de peticiones y polémicas en las redes sociales. Hacia junio, el arribo a la plataforma de 365 días levantó una discusión similar por la naturalización de la violencia contra las mujeres, la cultura de la violación y la misoginia implícitas en el largometraje polaco. Claramente, en esta ocasión los hashtags #NetflixPedofilia #CutiesNetflix tuvieron un efecto inmediato. Se llegó, incluso, a pedir la “cancelación” para su directora Maïmouna Doucouré y boicotear el largometraje. Una petición en change.org, que orilla las 230 mil firmas en menos de 72 horas, exige que la plataforma no lleve a cabo su estreno (dispuesto para el próximo 9 de septiembre). En tanto, la realizadora decidió darse de baja de su cuenta de Twitter (@My_moon_a) por la escalada y los ataques en las redes. Encendida la polémica, comenzó el debate sobre si se trató de una promoción que tergiversaba el mensaje de la película o si existen elementos de sexualización infantil en el debut cinematográfico de la cineasta, que exhibió su film en febrero pasado en el marco de la sección Generation de la Berlinale, dedicada a público infantil y juvenil.

La gráfica cuestionada y retirada.

El tráiler de Mignonnes muestra algunos matices a los que evidenciaba la campaña original de Netflix. Allí se ve a una niña (Fathia Youssouf) que decide romper con los mandamientos religiosos de su familia a través del baile y un nuevo grupo de amigas. El título refiere al modo en el que ellas mismas se denominan. A su vez se percibe el contraste entre los valores tradicionales que representa la madre musulmana de Amy, la cultura digital, el arribo de la adolescencia y la discusión sobre la libertad en el propio cuerpo.

“Este es un retrato intransigente de una niña de 11 años sumergida en un mundo que le impone una serie de dictados. Era muy importante no juzgar a estas chicas, pero sobre todo entenderlas, escucharlas, darles una voz, tener en cuenta la complejidad de lo que están viviendo en la sociedad y todo eso en paralelo a su infancia que siempre está ahí, su imaginario, su inocencia”, dijo la directora al portal Cineuropa. De ascendencia senegalesa, Doucouré obtuvo el aval de los premios en festivales (a la mejor dirección en Sundance, mención del jurado en Berlín) y contó con la venia de la crítica en general.

A contramano de los cuestionamientos, la realizadora cree que su opera prima lidia con las problemáticas de la sexualización infantil exponiéndolas en la pantalla. “Hoy en día, cuanto más sexy y objetivada es una mujer, más valor tiene a los ojos de las redes sociales. Y cuando tenés 11 años, no comprendés realmente todos estos mecanismos, pero tendés a imitar, a hacer lo mismo que los demás para obtener un resultado similar. Creo que es urgente que hablemos de ello, que se debata el tema”, señaló.