Lo que proyecta para Santa Fe 

De no haber sorpresas mayúsculas, la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández tendrá media sanción del Senado el jueves. La iniciativa oficialista beneficiará a la provincia en la creación de fiscalías, secretarías, juzgados y salas de competencia federal, espacios que todo el arco político santafesino reclamó y reclama. Hasta el 10 de diciembre, sin ir más lejos, los integrantes de Juntos por el Cambio hacían eje en la necesidad de incrementar el peso de la Justicia federal para combatir delitos como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas. La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, presidenta del plenario de comisiones que debatió el proyecto, les pidió a los legisladores opositores de Santa Fe que “lean” lo que va a salir en la Cámara alta. “Quienes estén pensando en no acompañar este proyecto de ley, pido que lo repiensen y reformulen, porque es beneficioso para nuestra provincia”, planteó la oriunda de Firmat.

Santa Fe ganará mucho con la reforma judicial. El proyecto contempla la creación de una Fiscalía General en Rosario, y una regional en Santa Fe y en Rosario para fortalecer el proceso de aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la provincia. Por otro lado, se creará una secretaría especializada en medio ambiente para garantizar la investigación en torno de los delitos ambientales, entre los cuales entrarían las quemas en las islas. Además, se creará una secretaría especializada en derechos de usuarios y consumidores y derechos colectivos; una nueva sala penal para la Cámara Federal de Rosario; una sala de la Cámara Federal en Rosario con asiento en ciudad de Santa Fe; dos juzgados con competencia penal en Rosario y Santa Fe, uno en Venado Tuerto, en Rafaela y en San Lorenzo; más cargos de fiscales penales de primera instancia para Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista y San Lorenzo. Finalmente, se sumarán cargos de defensores públicos para Rosario, Santa Fe, Reconquista y San Lorenzo.

Sacnun confía que el jueves va a haber media sanción. En Diputados la situación es distinta, el poroteo está muy justo para el gobierno y otrora aliados, como el Interbloque Federal, anticiparon su rechazo. Tal es el caso de los santafesino Luis Contigiani y Enrique Estévez.

Por el plenario que finalizó el jueves pasaron unos 50 expositores. “Voces muy disímiles”, según la senadora. “Todos los que Cambiemos propuso, no hubo uno solo que no haya planteado que no sea necesaria la reforma de la justicia”, aseguró.

“Para la provincia es importantísimo porque hemos logrado justamente consolidar y fortalecer una Justicia federal que era raquítica para la provincia, nos faltaba muchísimo para asemejarnos a la Justicia federal de muchos otras provincias que no tienen ni siquiera un tercio de las problemáticas vinculadas a delitos federales”, ponderó Sacnun y agregó: “Lo primero que tienen que hacer (los opositores) es leer el proyecto tal cual va a quedar en Senadores, en segundo lugar avizorar lo que este proyecto tiene para la Justicia federal santafesina. Tienen que poder dialogar con los distintos actores de la Justicia federal de la provincia para que sean ellos quienes expresen la importancia de lo que hemos logrado incorporar en el proyecto”.

Sacnun recordó que fue el propio presidente Alberto Fernández el que, en su discurso de apertura de sesiones del Congreso, “asumió el compromiso de ayudar a la provincia en la lucha contra la inseguridad”, pero –a su entender– el contenido de la reforma acarrea auxilios más amplios para los santafesinos, no solo en materia de delitos federales más comunes, como los casos de cuestiones ambientales y derechos de usuarios.