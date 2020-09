“Devs”, dioses que juegan a los dados

Nadie puede explicar con claridad qué es Devs. Ni siquiera los que trabajan en esa división de vanguardia de una compañía de Silicon Valley lo saben expresar. Y por otro lado está la ficción creada por Alex Garland (Ex Machina, Aniquilación) tan enigmática como el proyecto que indaga. Una miniserie que su mismo ideólogo ha definido como una “historia de ideas” bajo la máscara del tecnothriller. Desconcertante por su ambición temática, el juego a la conspiranoia, la puesta en escena con notas de Andrei Tarkovsky y Stanley Kubrick y una narrativa con múltiples capas. Entre tantas preguntas hay una certeza: Devs consta de ocho episodios, tendrá su estreno el próximo viernes a las 23 por Fox Premium y también estará dispuesto en su plataforma.

El relato sucede en el interior de un gigante tecnológico que ha logrado engullirse a toda la competencia. Su mentor es un gurú de la innovación que tiene “más dinero que Dios” pero luce como Diógenes cruzado con Henry David Thoreau y Steve Jobs. A Forest (Nick Offerman) le gusta meditar entre monolitos dorados y azuzar a los demás con que el universo está guiado por el determinismo. Mesiánico, volátil y emocionalmente quebrado por algo que le sucedió en el pasado, pone todo su empeño en un programa ultrasecreto. ¿Qué es lo que se esconde en esa edificación de cemento en medio de un bosque? “Alquimia”, le sugiere el CEO a Sergei Pavlov (Karl Glusman), un miembro de este experimento que inquieta a las autoridades y seduce a espías rusos. Sin embargo, quien oficia de guía para el relato es Lil (Sonoya Mizuno). La especialista en criptogramas busca resolver la desaparición de su novio tras solo un día de trabajo en Devs. Indefectiblemente, el enredo late en el corazón de este monstruo tecnoevangélico.

Por un lado, está la pesquisa de la chica, quien descree de las respuestas oficiales. Por el otro, los dilemas emocionales de Forest y su máquina que juega a proyecciones en otros tiempos y espacios. Desde la primera escena, la ficción se muestra como un vehículo a tiempo pausado y encuadres gélidos, rebalsa con sus referencias existencialistas, diálogos pesados y simbolismos de toda clase. Gran parte de la apuesta pasa por su arquitectura estética y el fuerte apoyo en la música incidental. Lo natural del bosque y la data brotando de las pantallas, la escultura monumental de una niña a la entrada del complejo y ese hardware más poderoso de la historia dentro de un polo de tonos bizantinos. Y como en cualquier procesión, además de creencias, Devs conjuga sangre y misterio.

Garland, quien escribió y dirigió la miniserie de manera integral, reclamó un espectador activo que se deje llevar por lo inmersivo de la propuesta. “Es complicado entender a Devs a no ser que uno la siga con atención. Creo que no tiene tanto que ver con el argumento, quizás con lo que menos tenga que ver es con el argumento y más con los temas que trata”, planteó. ¿Y cuáles son esas cuestiones? Libre albedrío, la vida después de la muerte, realidades paralelas, paso del tiempo y relatividad. Y está el componente no menor de lo que se denomina misticismo cuántico. La propuesta, entonces, sigue el camino trazado por Westworld, Tales From the Loop y Black Mirror, entre otras, pero con la particularidad de su tono y protagonista: una supercomputadora que en vez de procesar datos codifica un nuevo tipo de fe.

Programados

* El último sábado se llevó a cabo el al DC FanDome, una serie de actividades online vinculadas a las producciones audiovisuales de esa casa de superhéroes. Para el delirio del multiverso hubo paneles sobre pelis (Wonder Woman 1984, Suicide Squad) y series (Flash y Titanes). Otro de los eventos convocantes fue la proyección del material del “Snyder Cut” de La liga de la justicia. La novedad es que el sábado 12 de septiembre se repetirá la experiencia en formato on demand. El cronograma de Explore the Multiverse se puede armar desde DCFanDome.com .

*Rachel Weisz protagonizará Dead Ringers para Amazon Prime Video. Reversión seriada de Pacto de amor (David Cronenberg; 1988) recordada por la doble interpretación de Jeremy Irons. La dupla de los simbióticos, simétricos y retorcidos gemelos, sin embargo, aquí estará asociado al otro sexo. Las doctoras Mantle compartirán todo: amantes, vicios y una aversión por la ética médica. La showrunner de la entrega será Alice Birch, una de las responsables de Normal People.

*Ratched tendrá su estreno en Netflix el próximo 18 de septiembre. La serie acerca de la enfermera de Atrapado sin salida fue creada por Ryan Murphy. Está ambientada en 1947 y cuenta la transformación de la villana sanitaria encarnada, en esta ocasión, por Sarah Paulson. Por lo visto en el trailer, la propuesta luce como un mix de Hollywood y American Horror Story. Su gran antagonista será otra enfermera encarnada por Judy Davis.

El personaje

Michael Britten de Awake (Jason Isaacs). El policía tiene un gran problema. O dos. Habita en realidades distintas y ambas podrían ser un sueño o la realidad. En una murió su hijo y en la otro su esposa. En cada plano hay detalles que le permiten resolver casos en el otro lado. Como levantaron la serie, nunca se supo si el tipo estaba aquí o allá, dejando los sedantes o trompeándose con Descartes.