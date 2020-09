Herrera deja el arco de Talleres para jugar en el fútbol turco

El arquero Guido Herrera será cedido de Talleres de Córdoba al Malatyaspor de Turquía y viajaría esta semana para incorporarse al club europeo, confirmó este lunes Luis Grillo, representante del jugador.



"El pase estaba caído, pero yo sabía que algo había", señaló Grillo a Radio Sucesos, para ampliar: "Al final hubo acuerdo entre los clubes. Ya hay una tentativa de viaje inminente, sería para el miércoles, ojalá que se dé por el bien de Guido".



El club cordobés aún no lo confirmó oficialmente, pero Herrera sería cedido a préstamo por un año, con opción de compra. "Está todo acordado entre los clubes, sólo restan detalles de papeles. Lo más importante está, estamos a la espera para avanzar", resaltó el empresario futbolístico.



Herrera tiene 28 años y el 80 por ciento de su pase pertenece a la T, en tanto que el 20 restante es de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, club en el que se desempeñó hasta 2016 antes de recalar en Talleres. Entre 2012 y 2013 formó parte del plantel de Belgrano de Córdoba, aunque no tuvo minutos en el primer equipo.



Con los albiazules debutó en la B Nacional en 2016 cuando reemplazó a Mauricio Caranta por lesión. Herrera se adueñó del arco para el resto del torneo en el que consiguió el ascenso a Primera, cuando el DT era Frank Kudelka, quien le dio continuidad y lo mantuvo como titular. En Talleres jugó en total 92 partidos y recibió 81 goles.



A finales de 2018, el entrenador Lionel Scaloni lo convocó para el plantel del seleccionado argentino que disputó partidos amistosos ante Irak y Brasil, aunque Herrera no jugó ni un minuto.