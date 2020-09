Un universo por descubrir

En mi cielo de tierra es el título de la charla gratuita sobre la obra de María Elena Walsh que la escritora rosarina Maia Morosano ofrecerá mañana, de 19 a 21.30. Los cuatro ejes que toma son el non sense y el surrealismo, lo popular, la crítica al capitalismo y el feminismo en la obra de la escritora considerada por Morosano como "la más importante de la Argentina". Abordará su obra considerada "infantil" pero también las que no lo son. Morosano está escribiendo un libro de ensayos sobre la obra de María Elena Walsh. "Hace muchísimos años desde pequeña pero hasta el día de hoy, es una obra que me conmueve, y creo que es la influencia literaria más importante que he tenido junto a Lewis Caroll y está en mis escritos de alguna manera", expresa Morosano. Para inscribirse, se puede escribir a [email protected].

Morosano es escritora, docente de Lengua y Literatura egresada de la UNR, performer y gestora cultural. Coordina el taller de escritura creativa Patas de Cabra desde 2014. Además, imparte distintos talleres intensivos en distintas provincias del país así como también clases a distancia. Ha publicado, entre otros, los libros Con el amor no alcanza, Cuentemas del pez barbudo, La princesa gulicondesa y La Puerta.