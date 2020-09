Desde septiembre habrá más vuelos internacionales

En septiembre aumentará la frecuencia de vuelos internacionales especiales, que son aquellos que están coordinados por las embajadas, para el traslado de pasajeros repatriados o expatriados o por otros motivos de fuerza mayor. En cambio, todo indica que el transporte aerocomercial regular no volverá el mes que viene. La definición sobre el retorno de la actividad depende del camino que tome la cuarentena.

Los vuelos especiales se dirigen a ciudades de los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Si bien estos vuelos están mayormente dirigidos al transporte de pasajeros por motivos justificados, hay un remanente de asientos en los aviones que se comercializa. "Pero si alguien tiene un pasaje para septiembre que compró en marzo está por ahora en la misma situación que aquel que compró su pasaje en enero para volar en abril", explican fuentes oficiales. Es decir, los vuelos comerciales siguen suspendidos de acuerdos a los alcances del aislamiento social obligatorio.

Desde el sector empresarial vienen haciendo mucha fuerza para que el gobierno autorice el transporte aéreo, pero la situación sanitaria es delicada y el escenario de la apertura parece todavía lejano. Incluso la disposición al ingreso de ciudadanos extranjeros por vía aérea difiere en cada región y país. Argentina exige una cuarentena de dos semanas.

Las condiciones de ingreso a los países son diferentes en cada caso y corre por cuenta del pasajero asegurarse de que las cumple. En Europa, por ejemplo, pueden ingresar ciudadanos y residentes europeos o personas con un permiso especial (para trabajar, estudio, visita a familiar, por ejemplo).

A Estados Unidos se puede ingresar con la visa habitual y sin más restricciones que en la época anterior a la pandemia, mientras que a la Argentina solo pueden llegar argentinos o residentes del país, que deberán cumplir 14 días de cuarentena luego de aterrizar.

Fechas confirmadas

Por el momento, los vuelos autorizados para septiembre por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en conjunto con los ministerios de Salud, Transporte y Relaciones Exteriores son:

Madrid: Los vuelos saldrán desde Buenos Aires los días 2, 4, 7, 11, 18 y 25 de septiembre y regresarán los días 4, 6, 9, 13, 20 y 27.

Miami: Del mismo modo que en la ruta a Madrid, saldrán desde Buenos Aires los días 2, 4, 7, 11, 18 y 25 de septiembre y regresarán los días 4, 6, 9, 13, 20 y 27.

Nueva York: La empresa saldrá desde Buenos Aires los días 1 y 17 y regresará el 3 y el 19 de septiembre.

Cancún: Viajará de Buenos Aires a Cancún el 25 y volverá el 27.

San Pablo: Volará de ida y vuelta los días 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27.

Santiago de Chile: Viajará los días 2, 9, 16, 23 y 30.

Asunción: Volará los días 2, 16 y 30 de septiembre.

Según información de la empresa, todos los pasajeros que tenían pasajes para septiembre fueron reubicados en estos vuelos, excepto los de Cancún y los de las rutas que no se reanudaron: Río de Janeiro, Montevideo, Punta del Este, Bogotá, Lima y Santa Cruz de la Sierra.

Air Europa

Madrid: Según informó la empresa, volará desde Buenos Aires a Madrid los domingos 6, 13, 20 y 27 de septiembre. Hará el camino inverso, de Madrid a Buenos Aires, los viernes 4, 11, 18 y 25.

Según aclaró la empresa, dará prioridad a los pasajeros de los vuelos comerciales cancelados.

Air France y KLM

Con un programa semanal de 2 vuelos de Air France a París y 2 de KLM a Amsterdam, con conexiones a todo el mundo, el Grupo Air France - KLM duplicará en septiembre su operación de vuelos especiales de pasajeros en Argentina.

París: Air France volará la ruta Buenos Aires - París el martes 1, jueves 3, domingo 6 y miércoles 9. A partir de ese día, saldrá todos los martes y sábados. Hará la ruta inversa, París-Buenos Aires, todos los miércoles y sábados, además del domingo 6 de septiembre.

Amsterdam: KLM saldrá de Buenos Aires hacia Amsterdam todos los jueves y domingos del mes. Hará el camino inverso, de Amsterdam a Buenos Aires los martes y viernes.

Iberia

Madrid: Aumentará la frecuencia que tenía desde julio, de un vuelo semanal y pasará a tener dos vuelos por semana. Volará de Madrid a Buenos Aires todos los martes y viernes (es decir, el 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 de septiembre) y harán la ruta inversa el día posterior.

American Airlines

Miami: Los vuelos operarán dos veces por semana a partir del 9 de septiembre y hasta el 1 de octubre. La ruta Buenos Aires-Miami se hará todos los jueves y sábados, mientras que el retorno de Miami a Buenos Aires saldrá los miércoles y viernes.

La autorización de los vuelos internacionales regulares, con fines turísticos, aún no tiene fecha, pero Cancillería argentina informó que está trabajando en conjunto con la ANAC para avanzar al respecto. Todo depende de la evolución epidemiológica del coronavirus.

En cuanto a los vuelos de cabotaje, el ministro de Transporte, Mario Meoni, deslizó que la vuelta no sería antes de octubre o noviembre. "Hasta que no tengamos directrices de Salud vamos a mantener la mirada restrictiva respecto de empezar a recomponer los vuelos", dijo el funcionario. La fecha del 1 de septiembre, que el gobierno puso al comienzo de la cuarentena para autorizar la venta de pasajes, por ahora no aplica para el retorno de la actividad.