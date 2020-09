Elecciones 2021: El Gobierno y la Cámara Electoral ratificaron que habrá primarias y generales

Desde el Poder Ejecutivo desmintieron las versiones sobre una supuesta suspensión de las elecciones en 2021. El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificaron que el año que viene “habrá PASO y elecciones”, tal como estaba previsto, y señalaron que el Gobierno está trabajando en el cronograma electoral que fija la ley. De hecho, este martes se reunieron representantes de la Cámara Nacional Electoral y de la cartera del Interior para organizar los comicios legislativas, teniendo en cuenta los posibles riesgos sanitarios que implicaría un escenario de continuidad de la pandemia. “No es la primera reunión que tenemos con el Ministerio, ya habíamos tenido una presencial el martes pasado y varias virtuales con ellos y con los jueces y secretarios del Interior”, detalló en diálogo con PáginaI12 el secretario de la Cámara Electoral, Sebastián Schimmel. Además explicó que “se impuso el tema en la agenda pública por las declaraciones que realizó el ex presidente Eduardo Duhalde (quien puso en duda las realización de los comicios), pero eso no cambió nada de lo que ya teníamos programado”.

Para que no queden dudas, el ministro De Pedro aseguró: "El año que viene hay elecciones. Con la gran cantidad de problemas reales que dejó el macrismo y los que trajo la pandemia, al país no le hace falta inventar los que no tenemos".

Si bien normalmente a esta altura del año la Cámara Nacional Electoral y el Ministerio del Interior ya se encuentran trabajando para las elecciones del año siguiente, en esta ocasión han aumentado el número de reuniones para planificar las cuestiones vinculadas a los protocolos que serán necesarios si la emergencia sanitaria se extiende al año que viene. “Las fechas ya están fijadas por ley. El 8 de agosto serán las primarias y el 24 de octubre las generales. También están fijadas las fechas del cronograma previo, como la publicación de nuestro padrón provisorio, la designación de autoridades de mesa, entre otras”, explicó Schimmel.



En ese sentido, el secretario de la Cámara agregó que están "repasando cada uno de los pasos en el marco de la pandemia y pensando, si sigue este contexto, qué medidas adicionales tendremos que tomar; viendo qué materiales vamos a sumar para las autoridades de mesa; cómo vamos a hacer las capacitaciones; cómo haremos la publicación del padrón para que la ciudadanía pueda reclamar sin correr riesgos; cuánta gente necesitaremos extra para que ordene el ingreso a los establecimientos o aplique sanitizantes”, enumeró.

Schimmel indicó que una de las posibilidades es que exista un límite de mesas por escuela para que los días de votación haya menos hacinamiento y se minimice el riesgo de contagio. “Un montón de estas medidas serán generales y se van a adoptar sea cual sea el contexto futuro, otras se planificarán y definirán según el contexto en cada territorio.” Si hay zonas sin riesgo, estiman que podrán no aplicarse en su totalidad los protocolos, porque algunas medidas son complejas y costosas. En las provincias en las que no sea necesario puede, por ejemplo, no tomarse la temperatura a los electores, pero si continúa un contexto como el actual en el AMBA, subrayó, “vamos a necesitar termómetros infrarrojos y un protocolo especial para los que tengan alta temperatura”.

En el encuentro de este martes estuvieron presentes los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, quienes recibieron en la sede del máximo tribunal electoral a la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco; a la titular de la Dirección Nacional Electoral, Diana Quiodo; y a la directora de Servicios Electorales del Correo Oficial, Mariana Aballay.



Según explicaron desde la Cámara Electoral, tienen la expectativa de que para agosto del año que viene ya exista un comienzo de vacunación o un control de la pandemia que les permita tomar "medidas morigeradas". Uno de los mayores riesgos que avizoran es que las autoridades de mesa no puedan presentarse por ser personas en grupos de riesgo o que, por ese mismo motivo, algunos electores no vayan a votar. "Sería ideal tener una selección de autoridades de mesa y en lo posible priorizar para ellos la vacunación”, indicó Schimmel.

“La suspensión de la elección no es una opción para nosotros", aseguró el secretario Electoral y añadió: "Tenemos la obligación, tal como lo dice la Constitución, de que haya una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y de un tercio del Senado y que esos funcionarios asuman el 10 de diciembre”. Por otra parte, especificó que no ve factible otra forma de votación que no sea la presencial ya que "tendrían que hacer un cambio de legislación, lo cuál requiere mayoría absoluta del total de los legisladores --no de los presentes-- y no hay ninguna idea que lleve a pensar que eso pueda suceder". Además, recordó que "el voto postal que se hizo para los residentes en el exterior el año pasado fue muy objetado por el actual gobierno, entonces no parece ser una posibilidad”.

Con respecto a las personas que deberán viajar a distintas provincias para poder votar, el funcionario comentó que esperan que "para esa fecha no existan las restricciones que existen hoy para la movilidad, pero en caso de que existieran hay que tratar de armonizar la legislación nacional y provincial con el Código Electoral respecto de la obligación de votar para la eximición o justificación de la no emisión del voto". Por otro lado, en determinadas condiciones, opinó, "ésta sería una justificación para que a la persona se le otorgue un permiso de circulación”.

En las próximas semanas la Cámara Nacional Electoral, el Ministerio y autoridades del Correo harán nuevas reuniones, pero la idea es que ya en los siguientes encuentros se sume un comité de expertos en cuestiones sanitarias, en particular en epidemiología. “Estamos por convocar a distintas ONGs, a los partidos políticos y a organismos electorales de las provincias --detalló Schimmel--. No ya a nuestros jueces federales, sino a los que organizan las elecciones cuando son exclusivamente locales. Eso es lo que sigue en la hoja de ruta".

Informe: Melisa Molina.