La Justicia ratificó la prohibición de salir del país a Arribas, procesado por espionaje ilegal 

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, rechazó el pedido de Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, que pretendía viajar a Brasil y Europa para diligenciar el pase de un jugador de fútbol del Napoli al Everton. El magistrado aceptó la postura de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide que sostuvieron que existe riesgo procesal y de fuga en la salida de Arribas ya que su familia vive en Brasil y una extradición desde ese país sería muy difícil, algo que ya se demostró en varios casos. Además, el ex funcionario no precisa los lugares adonde va a estar y pretende ausentarse dos meses, un tiempo que los fiscales consideran injustificado. Arribas fue procesado en el caso del espionaje al Instituto Patria, pero está pendiente una segunda indagatoria por el espionaje ilegal a una enorme cantidad de dirigentes oficialistas, opositores y líderes sociales. El juez Augé está esperando que le asignen un turno en el sala virtual para concretar más de veinte indagatorias.

Como se sabe, Arribas es íntimo amigo de Mauricio Macri y vivía en Brasil antes de ser convocado por el ex presidente para asumir en la AFI. Fue curioso el motivo de la designación: "De todos mis amigos, yo pensé ¿cuál es el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a estas cosas de las trampas?", le dijo Macri a la periodista Laura Di Marco para explicar la elección de Arribas. Desde hace décadas, el ex Señor 5 es representante de jugadores de fútbol, hicieron buenos negocios cuando Macri era presidente de Boca, y se fue a radicar a Brasil en 2006. Allí está en pareja con la abogada Lindamir Sumny y tiene una hija pequeña, Chloe.

El ex titular de la AFI pidió autorización para viajar a Brasil y luego Europa porque, según dice, tiene que participar de la negociación del pase del jugador Allan Marques Loureiro del Napoli de Italia al Everton de Liverpool, con la particularidad de que Allan, como le dicen al jugador, es socio de Arribas en emprendimientos inmobiliarios en Brasil. En su pedido, afirmó que viajaría a otros países, pero que no puede precisar cuáles y que necesita dos meses en el extranjero para concluir todas las gestiones. Durante los cuatro años que estuvo a cargo de la AFI, los asuntos futbolísticos fueron manejados por el hijo de Arribas, de manera que no está demasiado justificado el viaje, además de que buena parte de las negociaciones hoy se hacen por videoconferencia. "No tengo ingresos, ese es mi único ingreso en la actualidad", argumentó Arribas en su pedido de salida del país, otro argumento que suena débil en quien declaró bienes por 120 millones de pesos.

Peligro de fuga

Los fiscales Incardona y Eyherabide vieron "peligro de fuga" en ese viaje dado que la familia de Arribas ya se trasladó a Sao Paulo y se hizo público que la decisión es el regreso definitivo a Brasil. Sumny y Chloe viajaron a principios de agosto, cuando ya era evidente que Arribas iba a ser procesado con prohibición de salida del país, por lo cual ahora no se puede alegar como motivo de viaje la necesidad de reencontrarse con la familia. Al ex jefe de Inteligencia, tener una hija brasileña le garantiza que no se hará efectivo un pedido de extradición en caso de que se atrinchere en el país vecino, tema del que los fiscales tomaron nota porque mencionan que "no existe un convenio de extradición".

Pero el mayor argumento de los fiscales es que Arribas ya está citado a una nueva indagatoria, esta vez en la causa de mayor envergadura que tramita en Lomas. Se investiga el espionaje masivo, ya no sólo contra el Instituto Patria, sino contra decenas de personalidades del peronismo, de Cambiemos, líderes sociales, el obispo Jorge Lugones y hasta la hermana de Macri, Florencia, y su pareja, Salvatore Pica.

El juez Augé ya ordenó las indagatorias pero no les pudo fijar fecha porque depende de que el Consejo de la Magistratura le conceda turnos en la sala virtual, el ámbito en el que se toman las indagatorias de manera remota y donde, además, se graban. Como sucede en casi todas las causas, primero declaran los imputados de menor nivel y quedan para el final los de mayor rango. Arribas, en ese caso, será el último, dado que se investiga una asociación ilícita en la cual el juez consideró que el amigo de Macri es uno de los jefes y seguramente, por su cargo, el más importante. Por otra parte, la cantidad demoledora de pruebas hace pensar que le espera un procesamiento. Con ese panorama, los fiscales afirman que no se pueden demorar las cosas ni esperar al pretendido regreso de Arribas, el 20 de octubre.

Odebrecht

Aunque la resolución de Auge no lo menciona, los antecedentes de Arribas no ayudan. El representante de jugadores figura en el listado de personas que, según investigó una comisión de la Cámara de Diputados, fugaron divisas del país en 2002, en su caso nada menos que 5,5 millones de dólares.

Pero, además, también Arribas fue parte del escándalo de transferencias de dinero y coimas de la multinacional Odebrecht. Los doleiros (cambistas) Alberto Youssef y Leonardo Meirelles transfirieron, según la Policía Federal de Brasil, 850 mil dólares a cuentas de Arribas en Hong Kong. Era la mecánica mediante la cual Odebrecht pagaba coimas, según la investigación conocida como Lava Jato. Arribas dio distintas explicaciones: que el dinero provenía de una operación inmobiliaria y, después, que procedía de una venta de muebles de su departamento. Lo concreto es que, en 2017, el juez Rodolfo Canicoba Corral lo absolvió argumentando que todo ocurrió en Brasil, pese a que había indicios de que podría tratarse de una coima pagada por Odebrecht por la reactivación del proyecto del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra en la que la constructora brasileña estaba asociada a Angelo Calcaterra, primo de Macri. La decisión de Canicoba fue apelada por el fiscal Federico Delgado, pero el fiscal de Cámara, Germán Moldes, un aliado de Cambiemos, desistió de la apelación, con lo cual el fallo quedó firme. Una muestra demoledora de cómo funcionaba --y funciona-- la trama de Comodoro Py.

Incardona y Eyherabide redondearon que existe peligro de fuga, que Arribas ni siquiera precisó los países a los que quería viajar, que tiene fortuna y contactos para eludir a la Justicia y que no había razón para que se ausente dos meses. El juez compartió ese criterio y el ex Señor 5 deberá quedarse en la Argentina. Tal vez no valora su situación: en tiempos de Cambiemos, con la doctrina Irurzun, ya estaría preso en Ezeiza o Marcos Paz.