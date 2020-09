Definen roles y estrategias en la emergencia

Ayer se realizó la reunión del Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-DP, ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 11 de agosto para detener y controlar los incendios irregulares en el Delta del Paraná, en la que participaron autoridades del Ministerio de Ambiente, de la Administración de Parques Nacionales, de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, y los municipios de Rosario y Victoria. "Planteamos la necesidad de intervenir activamente para proteger a nuestros Humedales", señaló el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago, quien participó del encuentro virtual. El gobierno provincial, en tanto, informó el arribo al centro de operaciones en Alvear de 45 brigadistas de Parques Nacionales, que se encontraba prestando tareas en la Patagonia argentina, convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SMNF), para sumarse al combate de los incendios.

Al declarar su competencia sobre una acción de amparo colectivo ambiental, la Corte había dispuesto que en el plazo de 15 días corridos presenten al Tribunal un informe sobre el cumplimiento de la medida ordenada, la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas. "Definimos roles y estrategias, y cedimos nuestros terrenos en las islas Charigüé para que Parques Nacionales instale allí un Faro de Preservación y disponga de guardabosques que cuiden y patrullen nuestros humedales", indicó Zignago en su cuenta de Twitter. "Además, elaboramos un plan operativo articulado y coordinado interjurisdiccional para la prevención, control y supresión de los incendios", agregó.

El grupo de 45 nuevos brigadistas de Parque Nacionales arribó ayer al centro de operaciones montado en el aeródromo de Alvear, sumándose al trabajo que ya realizan otros 30 brigadistas, además de bomberos y policías federales. “Es parte de una solución que estábamos esperando”, señaló el secretario de Protección Civil de Santa Fe, Roberto Rioja, al tiempo que agradeció el logro al ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandié, y a su par de Santa Fe, Erika Gonnet.

“Sabemos de la vasta experiencia que (los brigadistas) tienen en este tema, por lo que nos da tranquilidad trabajar de esta manera, y coordinar para poder dar resultados positivos a lo que demande la situación”, añadió Rioja. El operativo, que cuenta con unas 150 personas que desempeñan diferentes tareas, también incluye helicópteros y aviones hidrantes y vigías.

El funcionario valoró la intención de voluntarios civiles que buscan colaborar en la actividad, pero desalentó ese tipo de acciones, y aclaró que, por el momento, no está prohibida por parte de la provincia la navegación en el río Paraná: “Si las condiciones lo exigen se hará, pero trataremos de evitarlo; por ahora no es necesario”. Por su parte, el referente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Walter Jungwirth, detalló que los 45 nuevos brigadistas arribaron con equipos para sumarse a los que ya están trabajando, y aclaró que “provienen de lugares donde no existe circulación comunitaria de covid-19”.

Ante la gravedad de los incendios en diez provincias del país, el SNMF comenzó a emitir un reporte diario sobre la situación. Desde el organismo informaron que un foco en Victoria estaba activo. Además, el primer reporte incluyó un listado de especies amenazadas por los incendios en la zona del delta del Paraná, entre ellas, el ciervo de los pantanos, en peligro de extinción, y las comunidades vegetales arbóreas: bosque fluvial mixto (sauce criollo, aliso de río, canelón y laurel entre otros).