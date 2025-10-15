El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, protagonizó un incómodo momento este martes, cuando en una entrevista televisiva el candidato a senador por CABA de Fuerza Patria Mariano Recalde lo acusó de ser un triple fracasado: "Fracasó con De la Rúa y no terminó preso por el megacanje porque la Corte Suprema lo salvó; fracasó con Macri, y ahora fracasó con Milei”, aseguró Recalde.

Este martes, durante una entrevista en TN, Sturzenegger defendió su plan de ajuste y atacó a los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que según el funcionario se caracterizaron por un "gasto exorbitante, con ministerios paralelos, duplicación de funciones, y lugares enteros del Estado donde la guita se perdía en la nada misma".

Minutos después, le tocó ser entrevistado a Recalde, que no dejó pasar la oportunidad para recordarle a Sturzenegger su pasado fallido: “Me asombra que la Argentina vuelva a tener otra vez como ministro a una persona que ya tres veces fracasó en tres gobiernos distintos", dijo.

“Ya este modelo económico está fracasado (...). No bajaron el gasto, recortaron la inversión social. Las rutas están destruidas porque recortaron la obra pública, recortaron jubilaciones, presupuesto para hospitales y universidades. Con todo ese ajuste sobre la gente, el modelo no les cierra y tienen que salir a pedir un rescate cada seis meses", insistió.

En medio de las críticas, el entrevistador interrumpió al candidato de Fuerza Patria y le dio la palabra a Sturzenegger, quien incómodo y sin saber cómo retrucar se refugió en el silencio.