Hoy miércoles 15 de octubre a las 20.30, Alejandro Dolina se presentará con su programa La Venganza Será Terrible en La Bombonera y, para hablar de ello, pasó por la 750 y adelantó que se podrá esperar de este nuevo encuentro de dos pasiones.

“Para nosotros es algo raro mezclar dos cosas tan apasionantes para mí como son la radio y el fútbol, el cariño por un club”, expresó.

“He estado allí el año pasado con mucha suerte, con mucho éxito. Vamos a ver si esta noche podemos hacer algo que valga la pena”, agregó.

“Mañana jueves en El Picadero estamos con ‘La noche extraviada o los libretistas del mundo’. Hemos tenido una respuesta de la gente que se emociona, cerró con la invitación de su obra.







