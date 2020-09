Anunciaron el final de una obra ferroviaria que beneficia a Salta 

Trenes Argentinos de Cargas (TAC) anunció que, tras finalizar exitosamente la etapa de pruebas de circulación y descarga en los puertos de la localidad de Timbúes en Santa Fe, a partir de su inauguración, que está prevista para septiembre, podrán ingresar los vagones de carga hasta el complejo agroexportador más grande de Latinoamérica y efectuar sus operaciones en las terminales portuarias. La obra tendrá impacto sobre las economías de varias provincias, etre ellas Salta.

La obra contempló la construcción de una playa ferroviaria denominada La Ribera, ubicada en la localidad de Oliveros, que contará con una parrilla de 10 vías para maniobras y mantenimiento de trenes de hasta 100 vagones; la construcción de un nuevo ramal de 11 kilómetros, un puente sobre el río Carcarañá y la construcción, por parte de las empresas privadas, de cinco desvíos ferroviarios que ingresan a cada una de las agroexportadoras.

Las cinco firmas involucradas en el emprendimiento son Aceitera General Deheza (AGD), Dreyfus, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), COFCO (China Oil and Foodstuffs Corporation) y RENOVA. Todas operan en esta zona portuaria que forma parte de uno de los principales puntos de salida al mundo de las producciones del país.



A partir del nuevo complejo se triplicará la carga transportada en los trenes porque se pasará de descargar dos formaciones de 45 vagones por día a cuatro de entre 60 y 100 vagones, lo que también mejorará el tiempo de ingreso a los puertos.

El presidente de la empresa, Daniel Vispo, que depende directamente del Ministerio de Transporte a cargo de Mario Meoni, aseguró que esa obra tendrá impacto directo en las economías de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe, ya que las mercaderías y producciones regionales llegarán a los puertos en los trenes de cargas sin intermediarios y en menor tiempo.



Vispo explicó que Salta tiene mucho potencial “por el lugar estratégico donde se ubica su centro cargador de cerelaes”, en Joaquín V. González, “porque nos provee la mejor distancia media”, que es de 1200 kilómetros hasta el nuevo puerto de Timbúes, y un ferrocarril es “mucho más productivo cuando recorre arriba de los 400 o 500 kilómetros”, porque reduce al 30% el costo de transporte logística.



“La vía atraviesa Salta, Chaco y después llega a Santa Fe, y este puerto le da una ventaja logística al norte argentino, específicamente a Salta y sus puntos neurálgicos como Coronel Mollinedo, Las Lajitas y Piquete Cavado, por esa misma distancia media que es la que mejor rinde en cuanto al transporte ferroviario”, detalló.

La inversión de la obra, que contó con aporte mixto de los privados y el Estado Nacional, fue de USD122 millones.



Mejora en el transporte sobre rieles

El presidente de Trenes Argentinos de Cargas sostuvo que en comparación interanual, el uso que se está haciendo del ferrocarril ha crecido exponencialmente, ya que en enero-julio de 2019 se despacharon 194 mil toneladas de granos, mientras que en 2020 se llevan despachadas 270 mil.

“Es decir, la carga que nosotros trasladamos de Salta al puerto se ha incrementado un 40% este año”, subrayó. Mientras que el transporte con destino a la provincia también creció en el orden del 65% interanual. De 66 mil toneladas en 2019, a 109 mil este año.

“Nos está yendo muy bien y los clientes, junto al gobierno y los sindicatos nos están acompañando a pesar de la pandemia”, dijo orgulloso.

Obras para la región

El funcionario nacional manifestó que puntualmente en Salta se está culminando con “la addenda cuatro, que es parte del convenio binacional que se firmó entre el 2013 y el 2015 con la República China por USD2.500 millones”. De ese dinero “quedaron unos millones sin ejecutar y que se están tratando en esta addenda para hacer un mejoramiento de vías entre Metán y Güemes y entre esa ciudad y Libertador San Martín (Jujuy)”.

Por otro lado, contó que se está por retomar el trabajo sobre el ramal C18 entre Metán y J. V. González, “que estaba en conflicto con la empresa UCSA porque justamente no llegaban los capitales chinos comprometidos”. Aunque explicó que en este caso no interviene en la negociación TAC al no ser administradora de las vías, sino directamente el Ministerio de Transporte con la firma China y la Unión Transitoria de Empresas (UTE), compuesta por las firmas Ucsa y Maquivest, en Argentina.

Salida al Pacífico Ramal C14

Vispo dijo que el desarrollo de ese vínculo entre Salta y Chile “está en agenda para seguir potenciándolo”, y señaló que no imagina “un Ferrocarril Belgrano sin el vínculo entre Güemes y Socompa” que es la última estación que une el ramal internacional con Ferronor, en el vecino país. Pero aseguró que se está trabajando y se realiza “intercambio de carga”.

Por otro lado, indicó que ese paso ferroviario es uno de los pocos que quedan activos, “por lo cual es fundamental que reactivemos aún más ese sector, debemos potenciarlo”. Contó que el C14 (conocido como Tren a las Nubes) tiene la particularidad que al ir por la Cordillera, los trenes son muy chicos y no tienen el porte de los del Ferrocarril Belgrano.

“Un tren que sale de Anta hacia el puerto de Rosario, sale con 60 vagones, y un tren en la cordillera se mueve con 11”, y añadió que el corredor C14 tiene una distancia de 571 kilómetros (entre Salta y Socompa), “es decir, hay el doble de distancia a Rosario, pero cinco veces más el tren”.

De todas maneras, aclaró que no está fuera de agenda ese ramal, “sino que está para desarrollar y potenciar aún más para que crezca”.