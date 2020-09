Críticas a la Nación

El jefe del Palacio de los Leones manifestó su malestar por la demora en el envío de fondos del gobierno nacional para el transporte de pasajeros. "No puede ser que se traben en un escritorio", se quejó Javkin, en alusión a la situación del transporte y los fondos de Nación que no llegaron para abonar la totalidad del salario de julio de los choferes que desde ayer cumplen un paro por tiempo indeterminado. "Acá se votó una ley que nos permite asegurarnos 10.500 millones de pesos hasta fin de año para el sistema de transporte del interior. No puede ser que en un escritorio se trabe la llegada de los fondos, que son 210 millones de pesos en la acumulación de las primeras dos cuotas, no hay modo de sustituirlos, necesitamos que ese dinero llegue", reclamó el intendente.