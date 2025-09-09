La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, se pronunció este martes tras la derrota aplastante de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Ratificó el apoyo del organismo al programa económico que lleva adelante el Gobierno argentino. En el mercado el clima sigue siendo de pura incertidumbre y el equipo económico insiste en que no cambiará el rumbo del ajuste. Javier Milei aseguró la continuidad de las bandas cambiarias: "No nos moveremos ni un milímetro". El dólar oficial volvió a subir y terminó en 1435 pesos.



En un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), Kozack remarcó que "el staff del FMI está trabajando de manera cercana con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

El pronunciamiento del Fondo llega en un momento de alta sensibilidad para el oficialismo, tras un lunes negro para los activos argentinos y una creciente presión sobre los dólares financieros. En ese contexto, la vocera subrayó que el FMI “apoya el compromiso del Gobierno para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.

El organismo salió a dar una señal de respaldo a la política económica del presidente Javier Milei, mientras que el mercado aumenta el nivel de desconfianza en el programa económico del gobierno. El último reporte del FMI aclaró que el acuerdo vigente permite la intervención de las autoridades dentro de la banda de flotación cambiaria, y que para ello no es necesario solicitar autorización previa.

Reacción del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró públicamente el respaldo del Fondo y compartió el mensaje de Kozack en sus redes sociales. En tanto, Milei también reafirmó el rumbo económico pese al revés electoral. “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”, afirmó el Presidente.



En un comunicado de la Libertad Avanza apuntaron que "vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad". Se refuerza la idea del ajuste y la destrucción de la economía real, que el domingo pasado provocó un fuerte golpe en las urnas para el gobierno.

El lunes post electoral fue demoledor. Los activos argentinos se desplomaron hasta un 24 por ciento en Wall Street, mientras que el riesgo país escaló hasta rozar los 1100 puntos básicos. La reacción fue interpretada como un mensaje de fuerte desconfianza del mercado sobre la sostenibilidad del plan económico.



Volatilidad





En la jornada de este martes se observó un leve rebote. Los bonos en dólares recuperaron entre 2 y 4 por ciento, y las acciones líderes anotaron subas moderadas, aunque sin alcanzar a compensar las fuertes pérdidas del día anterior. Los analistas advierten que esta recuperación no implica un cambio de tendencia, sino apenas un alivio técnico dentro de un contexto de alta incertidumbre.d

La volatilidad quedó en evidencia también en el comportamiento del dólar. El lunes, el tipo de cambio oficial mayorista subió 4 por ciento y cerró en 1409 pesos, mientras que el dólar en el Banco Nación trepó hasta los 1425 pesos, tras haber tocado un máximo intradiario de 1460 pesos. Este martes, el dólar volvió a escalar en el segmento mayorista, donde alcanzó un nuevo récord nominal de 1416,50 pesos para la venta, mientras que el minorista terminó en 1435 pesos. El tipo de cambio quedó a solo 3,8 por ciento del techo de la banda de flotación acordada con el FMI.

El escenario que se abre hacia adelante está marcado por la incertidumbre. Por un lado, el Gobierno insiste con el programa económico y con avanzar con las reformas estructurales de flexibilización y ajuste ultra ortodoxo. Por otro, el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires encendió alertas sobre el desgaste político y el avance de las tensiones sociales.

Los inversores, mientras tanto, siguen de cerca la evolución del mercado cambiario, los movimientos del Banco Central y las señales políticas. El respaldo del FMI no parece alcanzar para disipar los temores. La falta de dólares, la caída de la actividad, la demora en la baja de la inflación y el impacto social del ajuste fiscal siguen pesando en las expectativas.