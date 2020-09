Primer sorteo de créditos Procrear

La reactivación de la construcción será uno de los pilares del plan de 60 medidas económicas en el que trabaja el Gobierno. Por este motivo, el plan Procrear tendrá un rol central. Este viernes se realizará el primer sorteo para adjudicar los primeros 34 mil créditos personales para refacciones del hogar. A mediados de septiembre, se habilitará la inscripción de las cinco líneas de créditos hipotecarios para la construcción de viviendas y la compra de suelo.

A partir de septiembre comenzará a observarse la inyección del Estado, dado que tomará alrededor de una semana en depositarse el crédito de quienes salgan sorteados este viernes. Se prevé que el desembolso estatal alcance los 25 mil millones de pesos sólo en los próximos cuatro meses. Ante la posibilidad de que ese aumento de la demanda se traslade a precios, el Gobierno trabaja en una especie de Precios Cuidados pero de materiales para la construcción.

“Todas las medidas para reactivar la construcción van a ser prioridad dentro de las 60 medidas”, anticipó la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, en teleconferencia con periodistas de distintos medios. En la ampliación presupuestaria que aprobó el Congreso, se definió que 7.500 millones de pesos serán para fondear el Procrear.

Bielsa admitió que hubo una “sobredemanda respecto a la oferta”, en lo que refiere a microcréditos y refacción, que fueron las dos primeras líneas que se habilitaron de los créditos personales. Por este motivo, anticipó que desde su cartera buscarán “impulsar nuevas ofertas” en estas líneas. Además de la demanda ciudadana, también dependerá de cuánto se destine a Procrear en el 2021, número que está terminando de definir en estos días en el Ministerio de Economía.

El Gobierno definió que la construcción tuviera un rol central en la recuperación. Estima que por la construcción de cada vivienda se generan al menos 5 puestos de trabajo de manera directa. “La construcción será la punta de lanza de la reactivación”, afirmó la ministra, quien anticipó que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo trabajan en otros incentivos para que también haya financiamiento del sector privado.

“No sería bueno que este esfuerzo que hacen los argentinos, que ponen muchos recursos que son de todos en la construcción, se traslade a precios cuando aumente el volumen de ventas”, anticipó Bielsa. Por ese motivo, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial mantienen reuniones todas las semanas con corralones, empresarios, cámaras de materiales, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Obras Públicas. De hecho, el consumo de materiales ya aumentó un 20 por ciento debido a que cuenta con un precio competitivo en dólares. “Pensamos en Precios Cuidados u otros mecanismos para trabajar en toda la cadena de valor, desde el distribuidor y el corralón”.

Créditos hipotecarios

Este viernes se realizará el primer sorteo, en el que se adjudicarán 34 mil líneas entre los 160 mil inscriptos en las líneas de microcréditos (hasta 50 mil pesos) y refacción (hasta 500 mil pesos). Las líneas continuarán abiertas, porque todavía habrá cupo para otros 156 mil créditos de estos dos tipos. Además, este miércoles se habilitó la tercera línea para la instalación de hasta tres bocas de red. En un día, se anotaron 3000 personas.

Sin duda, los créditos más esperados son los hipotecarios, con 56 mil cupos para cinco líneas: ampliación, construcción, lotes, desarrollos habitacionales y desarrollos urbanísticos. Bielsa informó que serán habilitados a mediados de septiembre.

Los créditos hipotecarios tendrán un monto, que todavía no fue difundido, pero que buscará que una persona pueda construir una vivienda de 60 metros cuadrados, o de hasta 90 metros cuadrados si ya cuenta con ahorros previos. Lo que está confirmado es cómo será la forma de actualización de los créditos: se utilizará una nueva tasa de interés, llamada Hogar. Se actualizará por salario y no por inflación. Sin embargo, Bielsa anticipó que “la matriz ideológica del Gobierno es que el salario comience a superar a la inflación”. Por lo que en esos casos, la actualización mediante el índice CER tendrá un tope del 2 por ciento.

Salvo la línea de lotes con servicio, que permitirá acceder a un crédito para financiar la compra de suelo, en los demás deberá contarse previamente con la escritura de un lote. El objetivo es evitar el aumento de la tierra por especulación, tal como ocurrió en el Procrear de la presidencia de Cristina Kirchner.

Hipotecados e inquilinos

El Gobierno evitó utilizar la actualización mediante UVA, que ajusta por inflación. Ante la consulta de si la tasa Hogar podría reemplazar a la UVA, dado que los más de 100 mil hipotecados en esos créditos que promovió el macrismo reclaman que las cuotas y el préstamo tuvieron un fuerte aumento, la ministra explicó: “La UVA no es buena o mala en sí misma. Pero como instrumento no funcionó, porque la inflación se descontroló. Pero la tasa Hogar depende del Procrear, en cambio la tasa por UVA depende de bancos públicos y privados”.

En relación al futuro de los hipotecados, cuya cuota se descongelará el 30 de septiembre, no dio precisiones acerca de su continuidad, pero manifestó: “Creemos que es imporante no alentar sucesivas prórrogas”. También dijo que se encuentra trabajando en una solución para los inquilinos, que para la misma fecha se descongelarán los alquileres y se habilitarán los desalojos, de no mediar una modificación en los decretos oficiales.