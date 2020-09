Messi, el goleador que calla y espera

A más de tres días del afamado burofax, el caso Messi se sigue moviendo en las sombras. La última gran novedad sería la reunión pactada entre el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y el padre del rosarino, Jorge Messi, en rol de representante, según informaron los medios españoles El Periódico y Sport. La intención del entorno del jugador es la de consensuar la salida del club sin la necesidad de pasar antes por los tribunales, una posibilidad que tomó mucho peso en las últimas horas debido a los trascendidos que indican que el mandamás culé sólo lo transferiría por el monto que figura en su cláusula de rescisión: 700 millones de euros.

Mientras, la expectativa inmediata está puesta en que el rosarino rompa el silencio, uno que se extiende hacia mucho antes del 2-8 con Bayern Múnich. Hasta el momento, el delantero no se pronunció públicamente ni para anunciar su decisión de rescindir contrato ni para replicar las declaraciones que se realizaron sobre su futuro, entre ellas las del entrenador Ronald Koeman, las del secretario técnico Ramon Planes y las de Bartomeu.

Las miradas están dirigidas también a lo que pueda ocurrir el próximo domingo, cuando todo el plantel del Barcelona, incluido obviamente su capitán, está convocado en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí para las pruebas médicas y testeos de coronavirus previos al inicio de la pretemporada, que comenzará el lunes.



Si bien trascendió que Messi no tenía intención de asistir a las pruebas físicas ni a la primera práctica de la era Koeman, desde el entorno del jugador deslizaron que sí lo haría debido a que entiende que lo mejor para poder salir mediante un acuerdo es no mostrarse en rebeldía y rebajar tensiones. En tanto, del lado del Barcelona creen que el futbolista no va a presentarse el domingo ya que consideran que tal decisión la dejo en claro en el burofax.

Todos contra Bartomeu

Señalado como el gran culpable de la partida de Messi, el presidente culé ofreció su renuncia el jueves en un desesperado intento para que el jugador se quede en el club. Una apuesta que por ahora no tuvo ningún dividendo. Para colmo, con elecciones en la institución programadas para marzo de 2021, los precandidatos presidenciales salieron este viernes a exigir la renuncia inmediata de toda la cúpula dirigencial.





Los precandidatos Víctor Font, Jordi Farré y Lluís Fernández-Alá presentaron a través de una videoconferencia de prensa una "moción de censura unitaria" contra la junta directiva que lidera Bartomeu. La movida, a la que se sumaron ocho agrupaciones internas del club, exige "la dimisión inmediata de la junta directiva al completo" a la vez que hace un llamado a todos los socios para que "apoyen la moción dado el momento muy, muy complicado que vive el club".

La moción de censura comenzará en los próximos días cuando se inicie la recolección de las 16.000 firmas necesarias, un objetivo complicado de alcanzar teniendo en cuenta el contexto. "Estamos en medio de una pandemia, y quizá haya que modificar algunos de los procedimientos habituales. Esperamos que el Barça ponga facilidades", señaló Marc Duch, presidente de la asociación Manifest Blaugrana, quien tomó la palabra en nombre de los precandidatos y las agrupaciones.

La disputa legal

En el burofax enviado el martes, Messi pidió activar la cláusula de libertad que figura en su contrato y que le permitía salir gratis al término de la temporada, un plazo que según el club expiró el 30 de junio. Así las cosas, y a pesar del ofrecimiento de supuesta renuncia de Bartomeu, el Barcelona se apegaría a este tecnicismo contractual, a pesar de que la temporada se extendió hasta agosto por el parate pandémico.

Según informó la BBC británica, el mandamás culé le comunicó a su junta directiva que el rosarino será declarado intransferible, por lo que la única manera de irse sería que un club abone su cláusula de 700 millones de euros, una cifra verdaderamente impagable por un jugador de 33 años, principalmente para Manchester City y París Saint-Germain, los principales interesados, aquejados por el "fair play" financiero.

¿Encuentro con Guardiola?

De acuerdo con distintas fuentes, el Manchester City y el PSG, en este orden, son los que más posibilidades tienen de hacerse con los servicios del rosarino. El equipo de Josep Guardiola estaría preparando una oferta de 100 millones de euros, más el delantero brasileño Gabriel Jesús, el joven defensor español Eric García y el mediocampista portugués Bernardo Silva, de acuerdo con la prensa local.

Josep Guardiola. (AFP)



En tanto, desde España los medios se encargaron de vaticinar que Messi podría mantener un encuentro con Guardiola durante los próximos días en Barcelona, ciudad en la que el DT del Manchester City se encuentra de vacaciones actualmente. La información surgió en el popular programa televisivo "El Chiringuito de Jugones", donde también se hizo referencia a los contactos previos entre el goleador y su ex entrenador.



De acuerdo al periodista Cristóbal Soria, una vez enviado el burofax al club, Messi se habría comunicado inmediatamente con Guardiola para expresarle sus intenciones de sumarse al City. "Quiero ganar los próximos dos Balones de Oro. Y esto sólo lo puedo lograr contigo", le habría dicho el rosarino al catalán, el entrenador que mayor cantidad de tiempo lo dirigió durante su carrera.

Messi y Guardiola coincidieron en el Barcelona entre 2008 y 2012, lapso en el que el delantero disputó 219 partidos y marcó 211 goles. Además, conquistaron tres Ligas de España, dos Copas del Rey y dos Champions League.