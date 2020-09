El plantel de River quedó aislado tras un caso positivo de coronavirus

Jugadores, cuerpo técnico y auxiliares de River deberán permanecer aislados al menos durante todo el fin de semana, sin poder salir de sus respectivas habitaciones en el hotel en el que concentran hasta tanto se realice una nueva serie de testeos para detectar si hay algún otro caso de coronavirus dentro de la delegación. La medida se enmarca en la activación del protocolo estricto de la burbuja sanitaria del plantel millonario tras la confirmación del positivo que recibió al entrenador de arqueros, Adrián Olivieri.

Así los cosas, los entrenamientos de River están suspendidos hasta nuevo aviso, ya que se debe saber si hay otros positivos de covid-19 en el grupo para aislarlos y evitar posibles contagios. En tanto, trascendió que entre quienes compartieron mesa con Olivieri durante las comidas no se encontrarían jugadores, lo cual sería una buena noticia para Marcelo Gallardo teniendo en cuenta la preparación de cara al partido por la Copa Libertadores ante San Pablo en Brasil, programado para el 17 de septiembre.

Olivieri, quien se había sumado al grupo en reemplazo de Alberto "Tato" Montes que por edad es persona de riesgo, amaneció el jueves con fiebre y se mantuvo aislado junto a los que compartieron su mesa. Sólo salió de la burbuja para ser hisopado y por la noche se supo que tenía covid-19, por lo que en forma automática se activó el protocolo para todo la delegación, que desde el lunes está concentrada en el lujoso hotel de Ciudad Evita, a unos 4 kilómetros del predio River Camp de Ezeiza, en donde realizan la pretemporada.

Desde que se inició esta etapa de los entrenamientos y los protocolos, solo había dado positivo de el arquero juvenil Ezequiel Centurión, quien figura como cuarto en el puesto, detrás de Franco Armani, Germán Lux y Ernesto Bologna. Además, hubo un falso positivo en un análisis serológico de Gonzalo Montiel, que se perdió un día de prácticas a la espera del resultado.

Uno de los que se refirió a la sorpresa por el resultado positivo dentro de la denominada "burbuja sanitaria" fue el médico de la AFA, Donato Villani, quien aseguró que "era previsible" que pueda detectarse un caso como ocurrió en River y que "lo importante es no alterarse ni preocuparse".

"Esto era previsible y puede volver a pasar. Estamos ante algo que no es fácil de controlar. Hay pacientes que son positivos y son asintomáticos y, por más que se hace todo lo que un ser humano puede hacer, no quiere decir que pasó hoy y no vuelva a pasar", expresó. En diálogo con TyC Sports, Villani agregó que "lo importante ahora es seguir con el protocolo" a la vez que recomendó "no alterarse ni preocuparse y ver a medida que pasan los días como evoluciona la situación".

El plantel volverá a ser hisopado el lunes y, una vez conocidos los resultados, se decidirá los pasos a seguir, ya que, en caso de que algún jugador de positivo, tendrá que cumplir con los 14 días de aislamiento tal como establece el protocolo de la Conmebol.

La Confederación recomienda que cualquier infectado o con sospecha de infección debe aislarse por el tiempo que dicta la legislatura de su país, que en el caso de Argentina es de 14 días. Ese aislamiento debe ser en una habitación privada y sin contacto con el resto de los integrantes del plantel mientras que también se establece que los controles deben ser frecuentes y la periodicidad sería de 72 horas.