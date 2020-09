Trump y Biden volvieron a la campaña después de las convenciones de sus partidos

Donald Trump y Joe Biden retomaron respectivas campañas al entrar en la recta final hacia la elección del 3 de noviembre. Anoche en el cierre de la convención del Partido Republicano el presidente aceptó la nominación a la presidencia. “Nadie estará a salvo en los Estados Unidos de Biden", dijo el mandatario desde la Casa Blanca. Tras el cierre de la convención se registraron algunos incidentes en las calles cercanas. Por su parte el candidato demócrata anunció que volverá a recorrer Estados Unidos después de meses de campaña virtual. "Iremos de manera totalmente responsable al contrario de lo que hace ese tipo", dijo Biden en alusión a Trump.

"Ponemos nuestra fe en Dios"

Según las encuestas el magnate republicano está entre siete y ocho puntos por debajo del candidato demócrata. Además Biden lidera la intención de voto en estados bisagra que podrían definir la elección. Por eso la campaña del presidente trazó una hoja de ruta que lo llevará por regiones donde perdió por poco en 2016. Su próxima parada será en New Hampshire. Ayer durante el acto de cierre de la Convención republicana Trump aceptó la nominación de su partido. "Mis queridos americanos, con el corazón lleno de gratitud y desbordante de optimismo, acepto profundamente la nominación a presidente de los EEUU", dijo el mandatario ante un auditorio colmado. Después arremitió de lleno contra su rival. "Esta elección decidirá si salvamos el sueño americano o permitimos que una agenda socialista destruya nuestro querido destino", sostuvo el magnate. Hubo alrededor de mil invitados a la Casa Blanca. Muy pocos usaron tapabocas, no existió ningún distanciamiento social y las autoridades no confirmaron si algunos de ellos fue testeado.

Mientras en las calles de EEUU continúa el movimiento de protesta contra la violencia racial el mandatario ratificó su defensa al accionar policial. "Esta elección decidirá si protegemos nuestros puestos de trabajo o dejamos que se vayan a China; si protegemos a los ciudadanos que respetan la ley o damos rienda suelta a anarquistas, agitadores y criminales violentos", continuó el líder republicano. Tambíen aseguró que la agenda de la oposición demócrata era la más radical de la historia del país y estaba hecha en China.

El presidente acusó a Biden, de querer liberar criminales y aprobar abortos hasta el final del embarazo. "En este país no buscamos la redención en políticos de carrera ni esperamos que el Estado nos levante. En este país ponemos nuestra fe en Dios", dijo Trump. Luego prometió que el muro en la frontera con México iba estar terminado pronto y se reivindicó como un outsider de la política. El mandatario siguió burlándose de su rival, a quien apoda "Joe el dormilón", por haber permanecido estrictamente confinado en su casa durante más de dos meses.

Trump repitió una y otra vez que las encuestas actuales están equivocadas como lo estaban antes de su sorpresiva victoria de hace cuatro años. También parece apostar por otro golpe de efecto: el posible anuncio de una vacuna contra la covid-19 antes de la elección. "Produciremos una vacuna antes de fin de año, ¡y tal vez incluso antes! (…). Derrotaremos al virus, acabaremos con la pandemia y saldremos más fuertes que nunca”, aseguró el mandatario. EEUU tiene casi seis millones de casos confirmados de coronavirus y más de 185 mil muertos por la enfermedad. El líder republicano hizo referencia a las declaraciones de Biden en las que dijo que evaluaría cerrar el país si los científicos se lo recomiendan. "El plan de Biden no es una solución al virus, sino una rendición", insistió el mandatario. Dijo que de hacerlo aumentarían las sobredosis, depresión, alcoholismo, suicidios, infartos y habría una devastación económica.

El presidente habló desde uno de los jardines de la Casa Blanca, en una imagen institucional poco habitual para una campaña. Afuera cientos de personas protestaron contra el gobierno hasta altas horas de la madrugada. A la salida de la Convención se registró un momento tenso cuando el senador republicano Rand Paul y su esposa quedaron atrapados por manifestantes. La policía actuó de inmediato, formó un cerco y los acompañó hasta su hotel.



"Extraño dar la mano"

Por su parte Biden criticó al presidente por el amontonamiento de gente durante su acto de nominación. "Los estadounidenses cancelan bodas y celebran funerales sin familiares. Se están sacrificando para que no tengan que morir más gente", dijo el candidato y pidió a Trump predicar con el ejemplo. El exvicepresidente dio la sorpresa al anunciar que reanudaría su campaña en forma presencial por estados claves. "Viajaré por el país. Iré donde sea posible respetando las reglas de los estados", sostuvo Biden. Entre los lugares a los que irá figuran Minnesota, Pensilvania, Arizona y Wisconsin. En este último estado debería haberse realizado la Convención Demócrata de la semana pasada. Sin embargo ante el avance del coronavirus en optaron por una reunión virtual. "Soy un político táctil, ¡realmente extraño dar la mano!", señaló Biden. El excompañero de Barack Obama en el ejecutivo dijo que reanudará su agenda después del Día del Trabajador en EEUU, el 7 de septiembre.

Ambos candidatos se verán cara a cara en tres debates antes de la elección de noviembre. Los mismos se realizarán en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, en el Centro de Artes Adrienne Arsht, de Miami, y la Universidad de Belmont, en Nashville. El primero de los eventos tiene fecha para el 29 de septiembre.