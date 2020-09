El Vaticano le quitó el estado clerical del sacerdocio a Emilio Lamas

El prebísterio y vicario judicial Loyola Pinto y de San Cristóbal comunicó que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha confirmado la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia que juzgó a Emilio Lamas encontrándolo culpable y quitándole el estado clerical.

El cura fue denunciado en el ámbito clerical y ante la justicia ordinaria por Juan Carlos García y Carla Morales Ríos, quienes relataron haber sido víctimas de violación durante su infancia por parte de este miembro de la Iglesia Católica cuando se encontraba en Rosario de Lerma.

"Me dan la razón han comprobado a través de testimonios y pruebas que Lamas es culpable, por lo tanto le dan la pena máxima que es quitarle el estado clerical. Creo que si la Iglesia está tomando una decisión acertada para con las víctimas y sobrevivientes, la justicia ordinaria debería tomarlo, esto tiene que tener por lo menos un eco y que vean que en un juicio eclesiástico ya dieron sentencia. No estoy contento ni satisfecho, sí me siento reivindicado. Esto es resultado de la lucha, es un paso más que damos", sostuvo García ante Salta/12.



"La Iglesia ha hecho algo, me ha escuchado por lo menos esta vez. Es una buena noticia. Es un paso para que el juicio en la justicia ordinaria sea positivo para Juan Carlos y para mí", expresó por su parte Morales Ríos a este medio.



Ambos sobrevivientes esperan que esta sentencia eclesial incida en la Corte de Justicia de Salta, que debe resolver si prescribe o no las causas por abuso sexual contra Lamas luego de una apelación planteada por su abogado, José Fernández, cuando ya estaba la elevación a juicio. "Lamas cometió un delito, me hizo daño a mií, a Carla y a otros. Queremos que vaya a la cárcel y pague por lo que hizo", manifestó García.

La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Salta, que integra García, informó mediante un comunicado que la "lucha por el juicio y castigo al ex cura Emilio Lamas avanza a pasos firmes". El prebístero Loyola Pinto llamó este viernes a García para comunicarle sobre la decisión definitiva del Vaticano de quitarle el estado clerical del sacerdocio a Lamas, como resultado de su propia investigación y juicio canónico. "Es decir, que ya no puede practicar el sacerdocio para la Iglesia Católica. Decisión que en un principio tomó la Iglesia salteña pero que luego dio marcha atrás. Con esta resolución del Vaticano, queda demostrado que nuestra lucha por justicia avanza y tiene la solidez de basarse en la verdad que no puede ser ocultada con maniobras judiciales", sostiene el comunicado.

"Está noticia es sin duda un paso hacia adelante, que deja sin argumentos el pedido de sobreseimiento de la defensa de Lamas, ya que hasta la propia Iglesia ha reconocido a nivel internacional los delitos que cometió", afirmó la Red de Sobrevivientes.

García relató que fue expulsado de la Iglesia salteña al denunciar el abuso de parte de Lamas, siendo solo un adolescente. "Hoy mucho tiempo después, gracias a su lucha incansable, la Iglesia y el Vaticano le dan la razón y reconocen que siempre dijo la verdad", sostuvo la Red de Sobrevivientes.

Morales Ríos dijo que tiene sentimientos encontrados luego de enterarse de la sentencia definitiva de la Iglesia Católica, "es justicia compartida con fieles, la gente que me creyó y apoyó", expresó.

"Sigo esperando una sentencia de la justicia ordinaria. Son 9 los jueces que tienen que decidir el tema de la prescripción, estoy esperando la respuesta", señaló.

Pinto y de San Cristóbal especificó que Lamas no puede ejercer el ministerio bajo ninguna circunstancia salvo confesar en peligro de muerte. "Tal decisión es firme e inapelable", puntualizó.

"Sabemos que la sentencia definitiva renueva el dolor de las víctimas. Sin embargo, quiere ser y es expresión del compromiso ineludible de la Iglesia por la verdad y la justicia. La Arquidiócesis renueva su cercanía con las víctimas mientras que agradece su valentía y coraje al denunciar estos aberrantes hechos indignos de cualquier persona y más de un miembro del ministerio de Dios", manifestó Pinto y de San Cristóbal.

Morales Ríos dijo que conocer esta sentencia implica también revivir el trauma, el dolor como sostuvo el vicario. Tanto ella como García señalaron que no han tenido acompañamiento de la Iglesia Católica en sus denuncias. Recordaron que tuvieron que hacer una manifestación para que el arzobispo Mario Cargnello les reciba. Morales Ríos recordó que el prelado la trató en masculino sin respeto a su identidad de género.

García recordó que desde la Iglesia lo hicieron sentir culpable y relató que sufrió porque sintió que nadie le creía. "Hoy el Vaticano, es como que me dice te creemos", expresó. "Cargnello me dijo 'flaco, quizás no te creyeron', refiriéndose a miembros de la Iglesia, contó. "Nunca me voy a olvidar de la manera tranquila con que él lo tomaba. Nunca nos llamó, ni nos brindó ayuda. Tampoco se puso a disposición ante la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico para investigar a otros curas que cometieron el mismo delito", afirmó.

El denunciante dijo que Lamas arruinó la vida de muchos jóvenes y que hay más víctimas que aún no han podido denunciar. "La Iglesia tiene que buscar otro horizonte o se va a llamar red de pedófilos por el mundo", expresó.