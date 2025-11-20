Yo fui testigo

En el marco de la exhibición Memorias imborrables: Una mirada histórica sobre la Colección Videobrasil, una serie de piezas audiovisuales que indagaban sobre la memoria histórica, fue concebido un proyecto de escritura que ahora se publica bajo el título Me lo llevaré a la sepultura en un volumen de Malba Literatura. Treinta escritores nacidos entre 1930 y 1980 fueron convocados para narrar el recuerdo personal de un acontecimiento histórico. Aquí se reproducen los textos que escribieron la mexicana Margo Glantz, el holandés Cees Nooteboom, el sudafricano J. M. Coetzee y la japonesa Minae Mizumura.