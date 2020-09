Adolescentes que viven y buscan

Ana es una adolescente que cursa cuarto año de la secundaria: es una apasionada de canto, pero le juega en contra su timidez. Sin embargo, siente que cantar es su mayor pasión, con la que puede expresar sus sentimientos más profundos. Desde hace un tiempo, compone y canta con uno de sus amigos, Lucho. El dúo será elegido por la escuela para el acto de fin de año. Solo que Delfina, una de las chicas más populares, opacará su debut con una de sus andanzas. Este es el conflicto inicial de la serie juvenil Ando Cantando, una ficción de 2019 con cuatro capítulos.

La serie muestra, de este modo, la historia de estos adolescentes, quienes aprenderán a enfrentar sus miedos, a vivir nuevas aventuras y a conocer el amor. Ando Cantando refleja esa etapa de transición donde no se es niño ni adulto, y que está llena de búsquedas y contradicciones: a Ana le gusta cantar pero no se anima, a Julia le gusta Andrés pero no se lo dice, Lucho escribe canciones pero no las termina, Delfina necesita ser el centro de atención y Moreno gusta de Ana, pero también de Delfina. Con todos estos conflictos, estos seis amigos atraviesan su adolescencia en una ciudad de provincia, donde subir a la bici para ir a una fogata en el río con amigos es la regla y no la excepción.

El rodaje se realizó en el Club Piedras Coloradas, el Parque Quirós, la Escuela N.º 1 Juan José Paso y el teatro Centenario, todos en la ciudad de Colón, Entre Ríos. Además, algunas escenas fueron grabadas en el pueblo de Liebig.

Ando Cantando fue dirigida por Guillermo Berger, producida por Germán Berger, con guión de Lucía Möller. Fue protagonizada por Juliana Galipoti, Julián Cerati, Antonella Carabelli, Sol Premat, Nicolás Di Pace y Oscar Villalba. También actúan Hernán Venagli, Gisela Ferrari, Lucila Acuña, María del Carmen Galván, Myrna Onna, Ricardo Urbini, Natalia Peré, Facundo Del Real, entre otros.

Ando Cantando, cuatro capítulos, disponible en Cont.ar