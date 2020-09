No hay muchas voces autorizadas para hablar en nombre del gobernador Omar Perotti. Su ladero Roberto Mirabella es una, la principal. El senador nacional, integrante del bloque del Frente de Todos en el Congreso, consideró que la media sanción de la reforma judicial es “un avance histórico” para Santa Fe y esperó que se convierta en ley en Diputados ya que “no es un debate nuevo”. Por otro lado, el rafaelino defendió enfáticamente la tarea del ministro de Seguridad Marcelo Sain. “No tiene temor y es una persona honesta, con lo cual reúne todas las condiciones”, ponderó.

-Votó a favor de la reforma judicial, ¿cuál es el aporte a Santa Fe?

-Es un avance histórico para la provincia. De hecho se modifican varias cuestiones organizacionales que hacen a la Justicia federal que actúa en nuestra provincia preparándose para la implementación del sistema acusatorio. Se agregan juzgados y fiscalías para Rafaela, Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista. Lo que intenta es mejorar la organización para perseguir los delitos que están ligados a la narcocriminalidad, estos cambios eran necesarios, oportunos y se venían planteando desde hace muchísimos años. Esto excede a un gobierno o un legislador en particular, lo voté yo, pero Perotti, cuando fue senador, presentó proyectos en este sentido.

-En Diputados la cosa asoma enmarañada, ¿cuán difícil es lograr la sanción de la ley?

-Todo tipo de cambios estructurales siempre son de mucho debate y discusión. En este caso no es nuevo el debate, la reforma penal federal ya se había planteado como proyecto de ley en junio de 2017 por el anterior gobierno. De hecho, muchos planteos se tomaron como base y lo tomó el presidente actual Alberto Fernández. No estamos hablando de ninguna novedad. No es un debate nuevo ni tiene dos días, el gobierno anterior planteaba una gran cantidad de cosas que se aprobaron. Es saludable que se debata y ojalá que la Cámara de Diputados avance. Estos temas, las discusiones, se terminan salvando en el parlamento nacional.

-Últimamente se lo ve muy pegado al gobernador, ¿arrancó la carrera para 2021?

-Trabajo con Omar Perotti hace 30 años, que ahora ustedes lo noten más es otra cosa. Tenemos un desafío, que es el principal objetivo, consolidar una gran gestión para la provincia, esto es algo clave, no es nuevo. Sobre eso estamos trabajando, hoy la coyuntura inédita sanitaria nos cambió muchas urgencias, pero tenemos desafíos que no solo tienen que ver con gestionar bien la salud, la asistencia alimentaria, el control y recuperación de las pymes y el empleo, sino también nuevos desafíos por delante, como un plan de conectividad para la provincia. Hay cuestiones que tienen ver con lo educativo y esta preocupación permanente de Perotti por la universalización de la sala de 4 de años, el Boleto Educativo Gratuito, que su implementación se paró por la pandemia. Hay un montón de objetivos por delante que tienen que ver con una gestión transformadora, que para eso nos han elegido, y sobre eso nos van a evaluar. De estos temas estamos preocupados, la coyuntura electoral del año que viene tiene que ver con esto, con que hagamos bien o no las cosas.

-¿Todo el PJ está acompañando este proceso de gestión?

-Sí, nuestro proceso político de los últimos cinco años se basó en la unidad. Lo pudimos lograr, hacer una estrategia, ganar y esta coalición política se manifiesta hoy en el gobierno. De hecho, es lo que necesitamos consolidar como premisa de cara al futuro, la unidad sobre todas las cosas. Hoy necesitamos más que nunca para enfrentar codo a codo la coyuntura sanitaria, la recuperación de empleo o el delito organizado.

-¿Qué reflexión le merece la situación del ministro Sain y Sarnaglia?

-No tengo ninguna consideración pública para hacer. Nuestro ministro y su equipo de trabajo están haciendo todo lo posible por tener la mejor política pública en seguridad, de no tener connivencia con ningún funcionario, sea político o de carrera, que esté vinculado con sistemas oscuros del delito. Lo ha dicho el gobernador el día que juró, no veníamos a hacer lo mismo y veníamos a cortar todo tipo de vínculo con el delito. En ese camino estamos, la reforma del sistema de seguridad y el sistema policial, y el fortalecimiento de la Justicia federal va en esa línea.

-¿Sain tiene el respaldo absoluto de la conducción del gobierno?

-Así es, Sain tiene el volumen académico para llevar adelante la capacidad de gestión territorial porque conoce la calle, la policía, ha armado una estructura policial en Argentina, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por otro lado, no tiene temor y es una persona honesta, con lo cual reúne todas las condiciones.

-¿No hay doble comando, como dice el Frente Progresista?

-No, el Frente Progresista debería tener una actitud distinta y estar trabajando con nosotros para enfrentar este delito organizado y la narcocriminalidad que es mucho más organizada que la persecución. Nosotros adolecemos de una persecución que esté a la altura del delito, que está mucho más sofisticado. Por eso saludo los cambios para la Justicia federal, que es una de las patas a la hora de tener un dispositivo de seguridad acorde a lo que tenemos que enfrentar. Hoy lo que necesitamos es eso, más que nunca estar codo a codo, más que recibir chicanas.