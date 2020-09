Entrevistar a un holograma, el nuevo boom del US Open

La pandemia no ha dejado exenta a ninguna actividad humana, y el deporte no es la excepción. Por caso, en el US Open, el segundo Grand Slam de la temporada de tenis que este martes va por su segunda jornada de enfrentamientos, la competencia se redescubre día a día y, por el momento, es más noticia por lo que ocurre fuera de los courts que dentro.

La aparición de casos de coronavirus en la "burbuja" implementada en Nueva York para el Abierto estadounidense y la polémica por los diferentes criterios tomados en el manejo de cada situación -medidas más severas para algunos jugadores más que con otros- se han llevado hasta ahora los grandes titulares del torneo. Sin embargo, la última novedad extradeportiva es más jovial y se refiere a la llamativa metodología de entrevistas implementada por la señal Eurosport.

El video de la charla de una presentadora con la checa Karolina Pliskova tras sumar su primer triunfo en el torneo (6-4 y 6-0 ante la ucraniana Anhelina Kalinina) se hizo viral en las redes sociales, y no precisamente por lo que tenían para decir una y otra. Sino que la tenista número 3 del mundo apareció en el estudio televisivo del canal a través de un holograma. Más curioso aún, es que el supuesto "estudio" no estaba en Nueva York, sino en Londres, ya que la presentadora Barbara Schett-Eagle no pudo viajar por las restricciones aéreas pandémicas.



Según el sitio Tennis365, la tecnología se enmarca dentro del "Cubo", un proyecto conjunto de Eurosport y otras compañías que llevó tres años de investigación y que crea un estudio interactivo de realidad mixta, utilizando realidad aumentada (AR) y gráficos mejorados.

El sistema se utilizó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieonchang 2018, y "en" Nueva York, el "Nuevo Cubo" crea un mundo virtual que conecta de forma remota a los jugadores en EE.UU. con invitados, anfitriones y expertos de cualquier lugar del mundo, permitiendo una verdadera interacción, mientras que los jugadores aparecerán físicamente en el Cubo con una línea visual directa entre el invitado y el anfitrión, de acuerdo al sitio.

Algunas especificaciones

El Cubo mide 4x4 metros y está compuesto por más de cuatro millones de píxeles LED; se puede construir en un día; la iluminación sigue automáticamente a los presentadores en el espacio, lo que les permite interactuar con los gráficos; utiliza una innovadora extensión de escenario virtual, colocando al presentador y la cámara en un entorno digital de 360​​° totalmente inmersivo.