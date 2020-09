El insólito argumento de Suárez Lastra contra el aporte de las grandes fortunas

El viernes pasado, el oficialismo presentó en la Cámara de Diputados el proyecto que busca generar un "aporte solidario extraordinario" sobre las grandes fortunas. La iniciativa generó críticas en la oposición y este martes el diputado radical de Juntos por el Cambio, Facundo Suárez Lastra, realizó un insólito argumento en contra de la iniciativa.

"Es oportuno tratar el aporte a las grandes fortunas, pero estoy en contra", expresó. Para justificar sus dichos, el legislador planteó un extraño argumento: "Estoy en contra del aporte, si vos tenés un edificio de 7 pisos donde funcionan oficinas no lo podés alquilar y encima te hacen pagar millones de pesos", señaló en declaraciones radiales.

No es la primera vez que el diputado de Juntos por el Cambio protagoniza esta clase de episodios. En abril de este año, el radical quedó expuesto cuando denunció en declaraciones televisivas que el Congreso estaba cerrado. Fueron los propios periodistas del programa que visitó, quienes le aclaron que esa información era falsa. "No es lo que yo he leído en los diarios", argumentó en ese momento Suárez Lastra.



En otro fragmento de la entrevista, se refirió en duros términos al proyecto de reforma judicial: “No puede haber sesiones virtuales cuando el protocolo está vencido. No nos negamos a tratar la reforma, sino a hacerlo después. Hay una pandemia, que se dejen de joder con la reforma judicial. No tiene urgencia. Que propongan algo que no sea la atropellada que hubo en el Senado”.

Por otro lado, el diputado se refirió a la sesión convocada para este martes, luego que su espacio se negara a participar de la misma de forma remota tras alegar que el protocolo de sesiones virtuales se encuentra vencido. Suárez Lastra indicó que prefería no ir al Congreso porque la oposición no quiere "darle un cheque en blanco al oficialismo".

En el marco del peor momento de la pandemia, y con el antecedente de contagios de diputados ocasionados en la celebración de sesiones presenciales, Juntos por el Cambio decidió acudir al recinto.

Los propios trabajadores del Congreso publicaron un documento titulado "Sensatez y Responsabilidad Colectiva", en el que manifestaron un rechazo unánime a la decisión de la oposición de presentarse en el recinto con la totalidad de sus miembros.

Además, el diputado radical responsabilizó al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, por la exposición a la que se someterá Juntos por el Cambio: "Tengo 66 años y no me da miedo ir al Congreso pero preferiría no hacerlo. Es una irresponsabilidad de Sergio Massa"

El diputado expresó la postura del bloque y sostuvo: "Responsabilizamos a Sergio Massa por la exposición nuestra y de los trabajadores del Congreso. Si los bloques van a estar virtualmente hoy vamos a judicializar la sesión".