"Te vas a sorpender tanto como yo de las cosas que hace el macrismo en la Legislatura porteña"

La legisladora porteña Lucía Cámpora usó Twitter para dar cuenta de la doble vara del macrismo. Es que así como Juntos por el Cambio se queja de trabas en el funcionamiento del Congreso, la Legislatura de la Ciudad no parece tener un manejo acorde a lo que reclaman a nivel nacional. Pero lo que planteó la diputada del Frente de Todos en la red social tuvo un fuerte impulso cuando, al rato, Cristina Kirchner retuiteó el hilo.

"Te vas a sorprender tanto como yo de las cosas que hace el macrismo en la Legislatura porteña, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, y que nadie se entera", escribió la vicepresidenta de la Nación. Cámpora contó que así como el macrismo pidió no debatir en el Parlamento nacional la reforma judicial por no ser un tema "prioritario", casi al mismo tiempo la Legislatura porteña debatió proyectos que no parecen ser urgentes en relación a la pandemia, tales como:

Y remarcó la incongruencia del jefe de Gobierno:

Por si fuera poco, el debate para un tema tan importante se acotó a diez minutos en la comisión de Justicia.

"Lo mismo pasó con la Ley de Responsabilidad del Estado, sancionada la semana pasada. Pidieron preferencia y tuvimos UNA SOLA comisión para discutir el tema", siguió la legisladora. "Por esta misma Ley, en el Congreso, en 2014, hicieron un show como el que están haciendo ahora en Diputados", añadió.



"Ya que Rodríguez Larreta se queja de la agenda de prioridades, de los plazos para el debate, del diálogo y del consenso, fíjense cuántos proyectos de la oposición llegan siquiera a tratarse, ni les digo en el recinto, en comisiones de la Legislatura", apuntó en otro tuit del hilo.

Lo graficó en un video:

También se apoyó en un tuit de Leandro Santoro sobre el reclamo por un reglamento "sesión por sesión", cuando la virtualidad también es regla en la Legislatura por la pandemia.

"Ya es hora de dejar atrás toda forma de oportunismo político. Necesitamos que todxs seamos muy, pero muy responsables. Si el contexto no los hace darse cuenta de esto, por lo menos que lo haga el miedo al ridículo, porque este nivel de incoherencia no te lo robo", remató Cámpora, que dejó este ejemplo final: