Elisa Carrió acusó a Sergio Massa de "golpista" y "traidor a la patria"

Elisa Carrió abandonó el supuesto retiro de la política argentina para denunciar que este martes hubo “un golpe institucional al Congreso de la Nación” y lanzar una catarata de descalificaciones y denuncias al mejor estilo Bolsonaro. La exdiputada nacional calificó a Alberto Fernández de “charlatán”, a Cristina Kirchner de “violenta”, acusó a Sergio Massa de "golpista" y a La Cámpora y amigos del Papa Francisco de "mandar a personas a ocupar terrenos" en la Provincia de Buenos Aires.

Sin esperar a ser consultada, la líder de la Coalición Cívica llamó personalmente al canal de noticias TN para denunciar que Argentina está en un “Estado de sitio de hecho”. Es que luego de que el oficialismo llegase a un acuerdo en el Congreso -salvo con Juntos por el Cambio- para extender las sesiones remotas durante 30 días, Carrió aseguró que se está "suprimiendo un Poder del Estado" y que “todo acto de fuerza, fuera del Derecho, es un golpe de Estado”. Omitió, por caso, referise al funcionamiento de la Legislatura porteña, en la cual el macrismo decidió debatir proyectos ajenos a la pandemia.

En ese sentido señaló al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como el principal responsable. Lo calificó de “oportunista” y “golpista”, e indicó a través de su cuenta de Twitter que “se merece una denuncia penal por Traición a la Patria, art. 29 y 36 de la Constitución Nacional”.

En términos de ubicación política, Carrió se posicionó cercana a Horacio Rodríguez Larreta y expresó que lo está "acompañando para que tenga diálogo con el Gobierno". Sin embargo, afirmó que Alberto Fernández es un "charlatán" que destrata al jefe de Gobierno porteño y que Cristina Kirchner es "violenta". "Hay momentos de decir no. Hay momentos de resistencia pacifica. Nosotros frente a la violencia llamamos a la no violencia", señaló.

Provincia de Buenos Aires

La cofundadora de la Alianza Cambiemos dedicó gran parte de la entrevista a demostrar que tiene intenciones de ponerse el traje de candidata en las próximas elecciones legislativas y que apunta a provincia de Buenos Aires. ”Kicillof no conoce la provincia de Buenos Aires”, afirmó, y agregó: “Yo recorrí las villas, caminé el territorio durante 20 años. Los más afectados son los pobres del conurbano, gente decente, que quiere trabajar, que no es violenta y no sabe cómo contener a sus hijos para que no caigan en las drogas”.

Además, trató al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, de "caradura" al asegurar que "se pasea en moto, habla muy bien, pero no hace nada. Y la gente está encarcelada en sus casas mientras los delincuentes están libres en sus casas".

En relación a las tomas de terrenos que se vienen dando en el conurbano bonaerense, Carrió denunció que están impulsadas por "La Cámpora, grupos de izquierda y vinculados a amigos del Papa".