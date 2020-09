"Get Duked!": Tontos, pero no tanto

Get Duked! 5 puntos

Reino Unidos, 2020.

Dirección y guion: Ninian Doff.

Duración: 87 minutos.

Intérpretes: Rian Gordon, Lewis Grieben, Viraj Juneja, Samuel Bottomley, Eddie Izzard, Jonathan Aris.

Estreno en Amazon Prime Video

Con la posible única excepción de Zoolander, las películas sobre tontos tienen que ser tontas. Es la única manera de tratar a los personajes de igual a igual, en caso contrario serán peyorativas. Allí están para demostrarlo las tres de la serie Bill & Ted (la tercera acaba de estrenarse en Estados Unidos), las dos Tonto y retonto y las dos de El mundo según Wayne. O las de Jackass, donde los tontos son una clase particular de tontos: tontos a los que les gusta ejercitar las pruebas más peligrosas, de las que pueden salir fracturados o más descerebrados de lo que son. Como puede verse, además de tontas son exitosas. Habría que ver si también Get Duked! tendrá su secuela. Pero que es tonta, seguro. Tonta pero no tanto: aquí los tres protagonistas no son tontos “en estado puro”, como las anteriores, sino que están vistos también como héroes, a quienes se opone un grupo de vejetes campestres, asesinos y ultraconservadores. O sea que estos tontos no son tan tontos. O sea que esta tontera británica no es tan buena como las nombradas.



Producida por el actor Tobey Maguire, Get Duked! propone desde su título un juego de palabras entre una alusión soez y el duque de Edimburgo, que cumple (o no) un papel aquí. Como castigo por su espantoso rendimiento escolar, a Dean (Rian Gordon), Duncan (Lewis Grieben) y DJ Beatroot (Viraj Juneja) los mandan junto a un estricto profesor (Jonathan Aris) a cumplir con las pruebas que impone el Premio Duque de Edimburgo (que existe realmente), por el que durante unos días deberán arreglárselas solos en medio de la naturaleza. Según establecen sus principios, el premio, instituido en 1956 por el consorte de la Reina Elizabeth, consiste en llevar a cabo “una serie de ejercicios de auto-mejora para combatir a la disminución de la juventud moderna”. El profesor los larga a la intemperie en medio de las Highlands escocesas (donde nació Highlander), con un mapa, un tenedor, unos sobres de sopa en polvo y una “piedra” de hashish (que ponen ellos). Y se va. Se les suma Ian (Samuel Bottomley), a quien la sola idea de probar el hashis le produce espanto

Nuestros tres héroes, que piensan que “tanto aire puro da asco”, deberán hacerle frente a quien llaman El Duque, que podría ser o no el auténtico (el comediante de stand up Eddie Izzard). Junto a su siniestra hermana, El Duque está resuelto a exterminar a los jóvenes inútiles, del mismo modo en que se extirpa una hiedra para que no arruine una cosecha. A partir de allí será el combate entre los jóvenes urbanos y los reaccionarios campesinos, con la policía local (más inútil que ellos) tratando de atrapar a quienes suponen “terroristas negros”. Lo cual convierte a los tontos en subversivos contra el sistema. Get Duked! tiene algunos gags muy buenos (uno con una combi, buenísimo), pero también comete uno de los mayores atentados que una película cómica puede cometer: repetir el mismo gag varias veces. Aquí, para empeorarla, lo hacen no con un gag, sino con dos.