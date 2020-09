Javier Iguacel confirmó que tiene coronavirus 

Otro dirigente de Juntos por el Cambio dio positivo de coronavirus. En este caso, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, informó este miércoles que está infectado de covid-19, aunque presenta síntomas leves. En mayo, el jefe comunal se vio en vuelto en una polémica por haber violado la cuarentena al autorizar la reapertura de los locales comerciales en su distrito, a pesar de que la actividad estaba prohibida por las autoridades provinciales.

A través de un comunicado, la Municipalidad comunicó que el ex ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri "tuvo unas líneas de fiebre pero ahora sólo presenta dolor de garganta". Además, señaló que tanto él como su familia, por ser contactos estrechos, quedaron aislados en su casa.

Iguacel es el sexto intendente bonaerense en contraer coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, el jefe municipal se ha manifestado, en distintas ocasiones, en contra de las medidas de protección sanitarias implementadas por el Gobierno nacional. El 20 de junio, en clara alusión a la cuarentena, publicó en sus redes sociales un cita de Manuel Belgrano que afirma que "la vida no es nada si se pierde la libertad".

Además, en mayo incumplió con el protocolo sanitario al habilitar los negocios comerciales en Capitán Sarmiento, a pesar de no estar autorizadas . "Puso en riesgo a la población. Habilitó actividades fuera de toda norma sanitaria. No sé si no se enteró que hay un decreto presidencial y que estamos trabajando con todos los municipios. Debería haberlo solicitado formalmente. No sé si es un acto de rebeldía o qué. Me parece temerario", afirmó en aquel momento el jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

Procesado

El ex director de Vialidad Nacional de Cambiemos está procesado, junto al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa que investiga las irregularidades en las concesiones de los peajes.

Los tres ejes de la investigación:

* La prórroga de las concesiones por diez años más sin llamar a una nueva licitación, como establece la ley.

* El pago a las empresas por parte del Estado de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas.

*La venta de las acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A. El entonces presidente se desprendió de los papeles a mediados de 2017. Las acciones fueron compradas por Natal un 400 por ciento más caras de lo que valían antes de la llegada de Macri a Casa Rosada y tras la sideral suba de tarifas autorizada por su gobierno.