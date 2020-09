El arte y los objetos compartidos

El proyecto se titula EScultura. Lo impulsan María del Carmen Suárez y Hugo Masoero, docentes y artistas visuales, con formación académica en la UNR. La convocatoria es libre, e invita a componer una obra tridimensional con objetos cotidianos, del entorno, cuya fotografía sea enviada para la consideración de los organizadores. El objetivo previsto persigue la realización de un libro digital, a publicarse durante el mes de octubre.

“Hubo una propuesta anterior, que hice junto a diario El Ciudadano. Se tituló Arte para Conectarnos y la lanzamos durante abril, cuando estábamos en el aislamiento total. La convocatoria fue abierta, para que no sólo participaran profesionales, sino la gente desde su casa, con lo que tuvieran a disposición. La respuesta fue hermosísima, inmediata. Y con un agradecimiento que es lo mejor que te puede pasar. Reunimos más de 400 obras. El libro que se editó se llamó Sentires Dibujados”, explica María del Carmen Suárez a Rosario/12.

“A partir de esta experiencia, que me gratificó y llenó de orgullo, quise dar una vuelta de tuerca, para reforzar el entusiasmo y el desafío. Y se me ocurrió EScultura, a partir de un simple juego de palabras, que abarca la parte cultural y la especificidad artística de la escultura. Pero esta vez quise compartir la idea y pensé en Hugo, por ser alguien muy capaz, formado y hacedor, quien por suerte aceptó la invitación”, prosigue.

“Con María del Carmen comenzamos a pensar en posibilidades que tengan que ver con la tridimensión, con lo escultórico. Le dije de un formato que se utiliza mucho, consiste en trabajar con objetos cotidianos modificados, intervenidos, resemantizados, como algo a fotografiar. También le propuse pensar el hecho de un objeto accionado, como una especie de performance, que es otra lógica que se considera dentro del campo de la escultura. Hablamos de artistas como el español Chema Madoz y el japonés Tatsuya Tanaka, que trabajan con objetos cotidianos, que intervienen y modifican”, agrega Masoero.

“A partir de esta situación, donde uno a veces está sin trabajar o en su casa, donde los artistas no salen, no hay exposiciones y se cayeron un montón de muestras, pensamos en un libro virtual que reuniera este tipo de producciones, realizadas a partir de lo que uno encuentra en su casa, en lo cotidiano, para cambiar la mirada de ese objeto y producir sentido a partir de la fotografía”, agrega.

En este sentido, Suárez comenta que “el hacer artístico es un modo de acercarnos, para conectarnos y darnos otra mirada. Siempre estoy pensando y dando vueltas alrededor de esto, porque es lo que yo hago y le tengo una absoluta confianza. Cuando se dice que el arte cura y sana, yo digo que no, porque me parece demasiado. Lo que nos ofrece es un momento de compañía hermosa, donde nos metemos a hacer lo que deseamos y lo demás desaparece. El arte nos da momentos gratos y compartidos. Aunque uno produzca en soledad, siempre termina compartiendo. No me gusta la idea del arte como una cuestión inalcanzable. Si se busca tanto definir al arte es porque el arte no se deja definir. En todo caso, hay haceres artísticos, y los artistas y quienes trabajamos de esto somos hacedores, no caminamos a veinte centímetros del piso”.

Justamente, EScultura está dirigido a todas y todos por igual, sean o no profesionales. Al respecto, Masoero señala que “la convocatoria es abierta, con la intención de que la gente se anime. He trabajado muchos años en la Universidad Abierta para Adultos Mayores (UNR), donde hemos hecho este tipo de prácticas y con gente que no venía del ambiente del arte. Los resultados fueron excelentes. Hicimos algunas muestras. También he realizado cursos por otros lugares, recorriendo provincias, y siempre con gente que participó sin venir del campo del arte, con trabajos sumamente bellos y sorprendentes”. “Los profesionales lo harán como tales, y quienes no, porque les atrajo la propuesta y lo disfrutan. Podrán entrar en este territorio y tal vez quedarse. Esto es algo que quiero tanto, que si puedo incorporar cada vez más personas, mejor. No me interesa el concepto del arte elitista o distante, me gusta lo cercano. Y creo que éste es un vehículo para acercarnos”, completa Suárez.

La edición del libro es un aspecto sustancial; tal como refiere Masoero: “Es un buen proyecto pensar en un libro digital, con la idea de registrarlo, porque sirve para tener obra catalogada para los estudiantes y los artistas emergentes, que tienen interés en tener la obra en un catálogo o un libro, porque les sirve como antecedente y legitiman las producciones. El esfuerzo está dirigido allí también. De alguna manera, se trata de pensar en cómo contribuir desde la cultura a que la gente se anime a participar de estos hechos y lo vea como un evento cultural y comunicador, de participación”.

Las fotografías de la propuesta deberán enviarse por WhatsApp al 3413046150. Quienes residan en el exterior al +5493413046150. La convocatoria estará abierta hasta el 18 de septiembre.