Se conoció el trailer de la nueva película de James Bond

La vigesimoquinta película de la saga de James Bond, No Time To Die ("Sin tiempo para morir"), se estrenará en noviembre y hoy se conoció el trailer. Daniegl Craig se vuelve a poner en la piel de 007 por quinta vez, en esta ocasión a las órdenes del director Cary Fukunaga.

Esta vez, el agente al servicio de Su Majestad deberá enfrentarse a un villano llamado Safin. Para interpretarlo, los productores consiguieron a Rami Malek, el actor ganador del Oscar por su retrato de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Inglaterra, Jamaica, Noruega y la ciudad italiana de Matera son los lugares donde se filmó la película.

No Time To Die tenía previsto su estreno en abril, pero la pandemia de coronavirus retrasó todo. Todo comienza cuando un Bond de vacaciones en Jamaica es convocado por su viejo amigo de la CIA, Félix Leiter (Jeffrey Wright) para rescatar a un científico que ha sido secuestrado. Allí entra en escena el villano que hace Malek, más las presencias femeninas de Ana de Armas y Lashana Lynch.

La película iba a ser dirigida por Danny Boyle, el realizador de Trainspotting, pero se bajó del proyecto por "diferencias creativas". Craig interpretó al agente secreto en Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y ha asegurado que esta es su última incursión como Bond.

“Nunca volveré a hacerlo. Cuando lo dejé la última vez pensé, ‘¿realmente vale la pena este trabajo, pasar por todo esto?’ No me sentía bien… me sentía físicamente muy deprimido. Tienes que dejar de pensar y actuar, intentar dejar tu ego a un lado”, declaró en marzo pasado en una entrevista.

“La posibilidad de hacer otra película está, simplemente, descartada. Por eso han pasado cinco años”, admitió, al tiempo que reconoce la ansiedad con la que trabajó: “He sufrido diciéndome ‘no puedo hacer frente a esto, no puedo lidiar con ello'”.