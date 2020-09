Francis Ford Coppola confirmó nueva versión de "El Padrino III" para fines de 2020

El Padrino III fue la película que marcó el final de la familia Corleone. Sin embargo, en su momento, recibió críticas debido a su decepcionante final. Ahora, 30 años después, los seguidores de la trilogía podrán gozar de una nueva versión, según anunció el propio Francis Ford Coppola.

Esta nueva versión restaurada se titulará Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone y promete presentar la visión original del director y el guionista (Puzo). Según trascendió, la intención es llegar a las salas de cine -con un estreno limitado- en diciembre, antes de aterrizar en plataformas de streaming y formatos hogareños.

"Para esta versión del final, creé un nuevo comienzo y un final, y reorganicé algunas escenas, tomas y pistas musicales. Con estos cambios y el metraje y el sonido restaurados, para mí, es una conclusión más apropiada para El padrino y El padrino II”, aseguró Coppola en un comunicado. “Estoy agradecido con Jim Gianopulos y Paramount por permitirme volver a visitarlo", añadió.

Para esta nueva edición, el director de 81 años y su equipo de producción trabajaron en una minuciosa restauración cuadro a cuadro -a partir de un scaneo en 4K del negativo principal-, un proceso que llevó más de seis meses, reparando daños y otras anomalías. Como todo en medio de la pandemia, la cuarentena obligó a suspender el proyecto, completando la restauración de manera remota. También realizaron mejoras en la mezcla de audio 5.1 original de la película.

“Coppola supervisó todos los aspectos de la restauración mientras trabajaba en la nueva edición, asegurándose de que la película no solo se vea y suene impecable, sino que también cumpla con sus estándares personales y su visión como director”, declaró Andrea Kalas, vicepresidente senior de Paramount Archives, también responsables de darle nueva vida a este desenlace.

El padrino III se estrenó en diciembre de 1990 y cerró la trilogía que se inició en 1972 y que tuvo una segunda entrega en 1974. Sin embargo, no fue bien recibida por el público y la crítica, además de "competir" con el éxito que tuvo meses antes Goodfellas de Martin Scorsese. A pesar de no ser tan aclamada como sus antecesoras, fue nominada a siete premios Oscar, incluidas las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto.