Lionel Messi sigue en Barcelona: la entrevista completa con su anuncio

Lionel Messi confirmó este viernes que no se va del Barcelona. “Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar", afirmó en una entrevista exclusiva que le concedió a Goal.com. En su casa de Catelldefels, donde recibió a ese medio, aseguró también que por más que se haya querido ir su actitud en la cancha no cambiará. “Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí", afirmó.