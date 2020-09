"The Mandalorian" y Arnold Schwarzenegger

* The Mandalorian a la vista. La segunda temporada del bandolero espacial llegará el 30 de octubre vía Disney +. En la Argentina el desembarco de la plataforma de streaming está pautado para el 17 de noviembre. Se sabe que Rosario Dawson encarnará a la padawan Ahsoka Tano y se rumora que Boba Fett tendrá su aparición. Robert Rodriguez, Peyton Reed, Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Jon Favreau y Carl “Apollo Creed” Weathers dirigieron los episodios. Baby Yoda está feliz.



* Ámsterdam, crímenes y un astuto detective holandés: así es Van der Valk, miniserie de tres episodios que estrenará DirecTV (irá los martes a las 22). Su protagonista es el hombre del título que conoce todos los rincones de la capital holandesa y resuelve casos singulares gracias a su poder de observación. Marc Warren interpreta a este Columbo del barrio rojo.



* Arnold Schwarzenegger desembarcará en el universo seriado. El excampeón de fisicoculturismo y gobernador de California será el protagonista de una entrega de espionaje centrada en la figura de un padre y su hija. Las participaciones de Arnie para la pantalla chica habían sido esporádicas (Tales From the Crypt y Two and a Half Men). El proyecto, de la cual se desconoce el nombre, será desarrollado por Nick Santora (Scorpion).





El personaje

Takeshi Kovács de Altered Carbon (Joel Kinnaman). Dentro de algunos años, la conciencia se comprimirá, los cuerpos humanos serán carcasas y la inmortalidad una mercancía más. El problema para este sujeto será que lo forzarán a vivir tras haber estado dormido por casi tres siglos. Es un detective cínico y melancólico, dueño de poderes suprasensoriales y de un humor cruento ha mutado de piel tantas veces como una serpiente. ¿Su leit motiv? “Volver de la muerte es una mierda, siempre”.