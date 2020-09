El gobierno bonaerense le respondió a Tandil: "El decreto es un manifiesto separatista"

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, llamó a la reflexión al intendente de Tandil, Miguel Lunghi, quien anticipó su intención de romper, por decreto, con el sistema de fases regulado desde el gobierno provincial. Bianco advirtió que, en caso de promulgar el decreto, el jefe comunal deberá enfrentar "consecuencias legales" y le pidió que "si va a declarar la independencia, que la declare completa y deje de depender de los recursos de la provincia" para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

"La verdad es que yo no sabía si estaba escuchando a un dirigente de la República de Chechenia porque el decreto es un manifiesto separatista", afirmó el jefe de Gabinete provincial en al conferencia de esta mañana al recordar cómo se enteró, el domingo por la mañana, de una conferencia entre el Lunghi y representantes del sector de la industria y el comercio en la que el jefe comunal adelantó: "Vamos a estar independientes de la provincia".

Bianco lamentó la intención de generar "la república separatista de Tandil" y llamó a la reflexión al jefe comunal antes de confirmar la decisión. "No es una buena señal política, en este momento, tomar iniciativas que no estén consenuadas con el gobierno de la provincia", sostuvo el jefe de Gabinete y le recordó que"el sistema de fases no es un capricho sino algo que trabajamos, desde el 10 de junio, en consenso con todos los intendentes".

"No le veo sentido más allá de algún aprovechamiento político o alguna diferencia con las decisiones que se toman, que las podría haber planteado. Yo hablo permanentemente con los intendentes de Juntos por el Cambio que me planteen modificaciones", le marcó Bianco.

Además, el jefe de Gabinete bonaerense pidió que Lunghi convoqué a la discusión a la oposición, "que sacó el 40 por ciento de los votos"; y también al colegio médico y la Universidad de Tandil, "con la que estamos implementando un sistema de rastreo de casos". En ese tono, Bianco resaltó que "tendrá consecuencia legales" si el decreto se firma desobedeciendo el DNU del gobierno nacional y los decretos provinciales en el marco de la pandemia.

"Yo lo llamó a la reflexión. Si va a declarar la independencia que la declare completa, que deje de depender de los recursos de la provincia. Le hemos enviado múltiples equipamientos de protección para los trabajadores del sistema de salud y lo hemos asistido financiaremante, desde que empezó la pandemia, con 147 millones de pesos adicionales a la coparticipación y a todo lo que corresponde que envié la provincia", le recordó Bianco.



"En Tandil quedan 12 camas de terapia intensiva"

Luego de la intervención de Bianco, el ministro de salud Daniel Gollán dio detalles sobre la situación sanitaria en Tandil, donde se registran un total de 230 casos confirmados de Covid-19. "En los últimos días hubo un incremento bastante importante de ocupación de camas de terapaia intensiva y una clara circulación comunitaria", explicó Gollán.

"Ojalá no pase, que lo puedan controlar, para eso estamos trabajando; pero son 12 camas que queden de terapia intensiva en Tandil, de un total de 25", precisó el ministro de Salud y destacó que la Provincia estaba trabajando a través de un sistema integrado para cubrir las camas faltantes entre los municipios.

"Si la población necesita camas, la Provincia va a segugir ayudando porque pensamos en la poblacion de Tandil independietemente de quién hayan votado. Si por esta decision separatista, insolidaria, se llegan a quedar sin camas, la Provincia va a estar allí para que a ningún tandilense le falte la cama", aseguró el ministro.

A mediados de agosto, el jefe de Infectología del Hospital de Tandil, Jorge Gentile, protagonizó una primera reacción de las autoridades municipales ante el aislamiento preventivo, cuando decidió movilizarse por la convocatoria 17A, impulsada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. "Hay libertades en juego", habría justificado Gentile su decisión de salir a las calles.

"Tandil no es una ciudad amurallada"

Más temprano, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, condenó la decisión del intendente de Tandil, Miguel Lunghi, de salir del sistema de fases estipulado por la provincia y le recordó que "no es una ciudad amurallada, sino que pertenece a una región y a una provincia". García adelantó que el gobierno provincial está evaluando una respuesta formal.



"Hace 15 días Tandil no tenía casos y hoy tiene 200", destacó García al criticar la decisión del intendente radical, que adelantó que mediante un decreto implementará criterios propios para habilitar actividades en ese municipio. "La decisión ha sido inconsulta y absolutamente irresponsable", lamentó la ministra de Gobierno.

La funcionaria bonaerense condenó la desobediencia del jefe comunal de desacoplarse de la organización sanitaria provincial y nacional, que en Buenos Aires se traduce en las distintas fases de la vigente "cuarentena intermitente".

García criticó la "poca solidaridad" del intendente radical con sus pares de municipios vecinos y adelantó que el gobernador Axel Kicillof evaluará una respuesta formal. "Si el virus sigue circulando, el único responsable será Lunghi", sentenció la ministra de Gobierno.

Municipios bonaerenses en modo CABA

Además del caso extremo de Tandil, que desafió abiertamente la autoridad provincial, la funcionaria reconoció que "a lo largo del fin de semana se vio en varios distritos una suerte de liberación" y puso como ejemplo a San Isidro "donde abrieron bares y restaurantes, contrariando decisiones epidemiológicas".

"En algunas jurisdicciones se incita a que la gente salga, consuma, se agolpe y esté en la calle. Esta modalidad de calles completas en bares o marchas genera más contagios", reflexionó García.



En Lomas de Zamora, donde gobierna el intendente del Frente de Todos, Martín Insaurralde, también se registró la apertura de bares en la zona céntrica de "Las Lomitas". La Policía Bonaerense intervino para cerrar algunos de los locales en la noche del sábado.



En ese sentido, García pidió que prime "la cuestión sanitaria y no la política" porque todos hacen "un enorme esfuerzo, desagradable y que nos cansa, pero que evita consecuencias indeseadas".