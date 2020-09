Pratto se lesionó y no irá con River a Brasil ante San Pablo 

El delantero de River Plate, Lucas Pratto, sufrió una distensión en el isquiotibial derecho durante la práctica de este lunes y no estará disponible el 17 de septiembre ante San Pablo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Pratto formó parte del primer grupo de trabajo tras los hisopados y sintió una molestia mientras realizaba ejercicios aeróbicos de fuerza y reacción, por lo que debió hacerse estudios.



El atacante deberá trabajar de manera diferenciada durante al menos un par de semanas y de este modo quedará fuera de los posibles convocados que van a concentrarse 72 horas antes de viajar a San Pablo.



Durante las fases de trabajo desde que volvieron a los entrenamientos, el Oso Pratto es el tercer jugador que se lesiona después del colombiano Jorge Carrascal (sobrecarga muscular) y el chileno Paulo Díaz (distensión muscular).



Estos dos últimos ya tienen el alta médica y podrán estar en los planes del entrenador Marcelo Gallardo en esta nueva etapa de tareas de cara al reinicio de la competencia oficial, que se producirá en diez días.



Al respecto, Gallardo piensa en dos equipos para jugar la Copa e incluyó a la división reserva en los protocolos de entrenamientos para ampliar la lista de buena fe de jugadores ante una eventual necesidad.



Con nuevos hisopados en el predio de Ezeiza y en el Monumental para los 16 chicos de reserva que podrían ser tenidos en cuenta, River arrancó esta semana de entrenamientos.



Luego de casi 6 meses sin fútbol oficial, sin ensayos formales de titulares contra suplentes y sin amistosos, el Muñeco Gallardo deberá hacer una rotación para afrontar tres encuentros en apenas 13 días, con viajes incluidos.



Aunque no hay nada definido, es probable que en el primer partido contra San Pablo haya un equipo juvenil con algunos suplentes y que luego, en los otros dos partidos, con mayor tiempo de recuperación, puedan jugar los habituales titulares que presenten el mejor estado físico.



Después de presentarse en el Morumbí, River jugará el martes 22 de visitante ante Binacional de Perú, y el miércoles 30 otra vez con San Pablo, aunque será local en la cancha de Independiente.



Los jugadores millonarios fueron testeados este lunes y volverán a someterse a las pruebas en 72 horas para poder realizar prácticas de fútbol entre jueves, viernes y sábado, tal como lo permite el protocolo que deberá repetirse la semana siguiente antes de viajar a Brasil.



En caso de no surgir inconvenientes en términos de contagios, la idea del DT es tener al menos dos equipos titulares disponibles para jugar los tres partidos mencionados.



El plantel trabajó en dos turnos por separado en el River Camp con hisopados iniciales para cada uno de los jugadores, que fueron separados tal como había sucedido en la segunda fase de los entrenamientos.



Con este sistema de trabajar en dos grupos se bajan las posibilidades de contagios en modo "rebaño", como se lo conoce, y hasta tanto no se conozca el resultado del segundo hisopado no volverán a entrenarse todos juntos para minimizar riesgos.



En cuanto a los 16 juveniles de la reserva, van a quedarse en una burbuja sanitaria por 72 horas para tener los resultados de los estudios médicos que los habiliten para trabajar en Ezeiza y estar disponibles en caso que la Primera División los necesite.



Los chicos a cargo de Juan José Borrelli podrán entrenarse de manera individual y con distancia en las canchas de sintético en Núñez durante estas 72 horas, para luego pasar a una fase de trabajos físicos intensos en grupos de 5 o 6 jugadores.



La Conmebol permitió la ampliación de la lista de la Copa y por eso fue necesario incluir a jugadores de reserva en los protocolos previos a los entrenamientos, ya que ante la chance de un contagio en efecto rebaño en el plantel será necesario tener más jugadores.



Los chicos elegidos son Alejandro Rodríguez y Leandro Díaz (arqueros); Thomas Gutiérrez, Tomás Lecanda, Franco Camargo y Santiago Montiel (defensores); Felipe Peña, Hernán López Muñoz, Tomás Galván, Tomás Castro, Franco Alfonso, Esteban Fernández y Martín Lombardi (mediocampistas); Fabián Londoño, Matías Benítez y Oscar Valencia (delanteros).



La Commebol autorizó, además de 5 cambios en el once inicial, la ampliación en diez cupos más que sumarán 40 jugadores disponibles para esta fase inicial del certamen, que sólo disputó dos fechas.