De fútbol y mendigos

Eduardo Galeano decía que andaba por las canchas mendigando buen fútbol en los tiempos en los que había partidos por todos lados. Ahora que no hay fútbol, ni bueno ni mediocre ni nada, uno siente que navega a la deriva por las las plataformas mangando algo que permita ir mitigando la abstinencia forzada. Y a veces se encuentran buenas limosnas. En nuestra recorrida descubrimos una serie de tres episodios y un mediometraje muy interesantes.

La serie, que está en Netflix, es Gold Stars. Y es una panzada de goles, datos curiosos y jugadas de grandes figuras de la historia de los Mundiales. Son tres episodios de fútbol en blanco y negro y en color, de una hora cada uno en un “collage” en el que se puede saltar de los enfrentamientos clásicos (Argentina vs. Brasil, Alemania vs. Francia, etcétera, etcétera) a los diez mejores goles de tiro libre y de ahí a goles de cabeza, situaciones divertidas, evolución en la vestimenta de los jugadores y datos curiosos. Brasil del '58, '62 y '70, Holanda y Alemania del '74, Argentina del '78 y del '86, Italia del '82, Francia del '98 desfilan y con ellos Maradona, Beckenbauer, Pelé, Cruyff, Zidane y otros íconos a un ritmo de vértigo que no da respiro. También se incluyen imágenes de otros torneos mundiales organizados por la FIFA como los juveniles, los Mundiales femeninos, los de fútbol playa o futsal.

En Youtube la filmoteca online de Fernando Martín Peña presenta “El juego más hermoso del mundo” un mediometraje dirigido por el prestigioso Román Vignoli Barreto, con guiones de Carlos Fontanarrosa y Julio César Pasquato (Juvenal) y locución de Antonio Carrizo y Fioravanti. En los 45 minutos que dura la singular película, una delicia para nostálgicos, se pueden ver entrenamientos de Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Loustau, escenas de fútbol en varios estadios nacionales e internacionales y prácticas en una escuelita de fútbol de River. La película, filmada en 1964, incluye como valor agregado unos dibujos animados de Oscar Grillo en el que se sintetiza la historia del reglamento del fóbal.

En la presentación, Peña cuenta el curioso rescate de las latas de esta joyita cuyas imágenes se recuperaron en el 2001 y el sonido en 2015.