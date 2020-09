Bianco y Berni anunciaron "una mejora salarial importante" para la Policía Bonaerense

La explosión de los reclamos salariales de la policía bonaerense obligó al gobierno de Axel Kicillof a adelantar parte de los anuncios que se iban a hacer cerca del fin de semana. "Gracias a las gestiones que hizo Kicillof ante al gobierno nacional estamos anunciando temas que incumben al Policía y su familia, los problemas de sanidad, los que tienen que ver con el acceso a vivienda", aseguró el ministro de Seguridad, Sergio Berni, en un intento de aplacar los reclamos de una parte de la policía provincial que hizo un reclamo la madrugada del martes frente a la casa de Gobierno en La Plata y en otras zonas del interior. Berni, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, estimaron que el sueldo policial "tiene un retraso del treinta por ciento".



"Tenemos que mejorar la cuestión salarial. Estamos trabajando, la partida presupuestaria fue asignada el sábado y para el día jueves vamos a poder hacer cada paso de este plan de Seguridad", explicó Berni, aludiendo a una partida presupuestaria extra que envió el gobierno nacional en el marco del Plan Integral de Seguridad que se anunció la semana pasada junto al presidente Alberto Fernández.

"El Plan Integral apunta a una política de personal y eso generó un quebranto en la cadena de mandos. Hubo una cierta cantidad de oficiales que no fueron ascendidos en tiempo y formas. Una de las cosas importantes es recomponer la carrera policial", señaló el ministro marcando cuál fue una de las motivaciones para que los policías y sus familiares salieran a las calles en medio de la pandemia de coronavirus.

En la madrugada del martes y con cierto tono de urgencia, el gobierno provincial emitió un comunicado en el que anunciaba que se iba a presentar el Plan Integral de Seguridad intentando atenuar el reclamo policial. También anunciaba la convocatoria a la conferencia en la que Berni y Bianco adelantaron algunas de las mejoras que el salario y planes de vivienda para los policías y sus familias. "Se conocerán diversas mejoras en las condiciones de trabajo y en los haberes, contempladas en dicho Plan, para todos los efectivos de la Policía provincial", apuntaron en el gobierno bonaerense en el comunicado en las primeras horas del martes y destacaron el trabajo policial durante la pandemia al afirmar que "la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha desplegado una invalorable tarea y trabajado incansablemente para cuidar a las y los bonaerenses. Reconocemos y valoramos el esfuerzo realizado como trabajadores y trabajadoras esenciales".

"Fue sorpresivo porque se sabía que los anuncios eran para el jueves o el viernes y ya habíamos anunciado un aumento para el personal policial. Entendemos que no es político, que es un reclamo que nosotros ya veníamos abordando como resolverlo", aseguró a PáginaI12 un funcionario bonaerense. En el medio del pedido policial en la calle, la aparición del aún no reconocido sindicato policial generó algunas dudas. "Todavía no está definido el aumento", destacó Bianco y agregó que en análisis del gobierno reconocían "el atraso salarial que tienen las fuerzas, que en los últimos cuatro años fue del treinta por ciento". Además apuntó que se trataba de personal que estaba en "la primera trinchera junto con los médicos, por eso hemos tenido una cantidad importante de fallecidos. Tiene que ver con el reconocimiento de lo perdido".

El Plan Integral de Seguridad que se anunciará antes del fin de semana y que lleva un presupuesto de 37681 millones de pesos "tiene tres partes: financiamiento para la compra de equipamiento, tanto destinado a la Provincia como a los municipios. La otra pata del anuncio fue la construcción de cinco mil plazas en alcaidías y unidades y una tercera pata que como adelantó el Gobernador, a partir de la año próximo se van a incorporar unos 10 mil nuevos agentes". Según pudo saber este diario además de los puntos acordados del plan integral, el gobernador Axel Kicillof, esta trabajando con sus equipos en políticas de seguridad para el interior de la provincia, en zonas rurales, algo que ya había anunciado en parte el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, como una especialización en la Escuela de Policía.

Berni hizo hincapié en que una parte importante de los efectivos policiales cumplieron "su rol y los relevos estuvieron garantizados en cada turno" sin poner en riesgo el cumplimiento de las tareas y aseguró que "la seguridad del Gobernador nunca estuvo arriesgada, el reclamo fue en el marco de la razonabilidad". Sin embargo intentó llevar un mensaje de tranquilidad a los bonaerenses al apuntar que "si no podemos garantizar la seguridad con nuestra Policía será en el marco de las fuerzas federales".

El sindicato policial

La sindicalización del personal policial es un debate de larga data. "Por ahora lo único que dijeron es que va a haber un aumento, pero la fuerza quiere números. Todo este quilombo sigue hasta que no aparezcan los números", señaló Nicolás Masi, secretario General de proto Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires luego de la conferencia. La agremiación de los policías aún no obtuvo el visto bueno de la justicia. En 2017, el recurso que habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia fue denegado por tres de los integrantes del cuerpo. Los otros dos habían planteado que si se podían agremiar, pero "sin derecho a huelga" atendiendo los servicios públicos que tiene como objetivo. Curiosamente, las veces que actuaron activamente y de forma vistosa fue durante gobiernos peronistas como el de Cristina Fernández de Kirchner en 2011 y el de Alberto Fernández. Otro dato es que los propios integrantes de la proto organización destacan que fue Patricia Bullrich, hoy presidenta del PRO macrista, como ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza alentó su reconocimiento y como diputada en 2011 también defendió públicamente la posibilidad de la sindicalización del personal policial. Mientras el reclamo actual de los policías bonaerenses se acerca al 55 por ciento de aumento, la gobernación estimó hoy un retraso del "treinta por ciento" en los salarios.