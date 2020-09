Spotify ahora tiene un "Lado BB"

Así lo señaló en la presentación Javier Piñol, Director de Spotify Studios para Latinoamérica: “Lado BB empezó como un proyecto muy ambicioso, y se convirtió en la mayor apuesta de podcasts de Spotify en Latinoamérica”. La plataforma de streaming presentó este martes el podcast realizado por el periodista, quien realizó diez producciones en encuentro íntimo con varios artistas de la escena argentina. El primer episodio, que ya se encuentra en la plataforma, es una charla íntima con Fito Páez, en la que habla de sus fuentes de inspiración, sus experiencias con la escritura, la literatura y el cine y la necesidad de practicar la tolerancia frente a la frustración. Fito, precisamente, fue uno de los participantes de la presentación a distancia, en la que también participaron otros protagonistas como Gustavo Santaolalla, Lali Espósito, Ricardo Mollo y Cucho Parisi de Los Auténticos Decadentes.

Según sus responsables, la idea del podcast -cuyos episodios de media hora fueron producidos desde antes de la pandemia- es ir más allá de la mera entrevista coyuntural, y acceder a otras formas de diálogo y sobre todo de encuentro. Porque si la charla con Páez fue en la intimidad de su hogar, el episodio centrado en el guitarrista y cantante de Divididos retrata el viaje hecho junto a Contepomi al norte argentino en busca de una canción perdida -y encontrada- de Ricardo Vilca. La entrevista con Parisi se realiza en el contexto de un viaje a Abbey Road; Lali Espósito comparte con el periodista la cocina de un ensayo en Miami.

“Los artistas no me invitaron solo a mí a pasar a su mundo desconocido, le abrieron las puertas a las millones de personas. Vivirlo fue increíble, pero hacer parte a otros a través del audio no tiene palabras", señaló Contepomi, quien adelantó que habrá emisiones del podcast cada martes, con una galería que incluye también a Andrés Calamaro, Pablo Lescano, Adrián Dárgelos, David Lebón y C Tangana.